當鐵馬遇上機捷 夏日追風輕鬆趣

美好夏日來去哪玩？帶著鐵馬搭機捷準沒錯！桃園捷運從今年3月1日起，假日全天與平日白天開放民眾攜帶自行車搭乘普通車，票價採搭乘里程加50元人車合併計費，很適合三五好友或全家大小帶著腳踏車，相約搭乘機場捷運，來趟悠閒的夏日小旅行。

桃園捷運沿線21個車站橫跨北北桃，景點有新北大都會公園、志清湖、蘆竹坑口彩繪村、中壢青塘園、桃園國際棒球場、中壢老街溪等，都是踏踏青、拍美照的好去處。

旅客帶自行車搭機捷要特別注意時間為假日全天及平日上午10點到下午4點，須自普通車第1節及第4節車廂第一個車門上車，除了桃園國際機場園區A12、A13及A14a站不開放外，其餘車站均可進站搭乘。

桃園捷運假日全天與平日白天開放民眾攜帶自行車搭乘普通車，歡迎遊客踴躍搭乘。

推薦1 新北大都會公園（A2三重站）

擁有全台最長環狀自行車道「二重環狀自行車道」，環繞一圈長約20公里，公園內盡是綠意景觀與文青感十足的裝置藝術造景，即使沒有騎完整條自行車道，光是在公園內騎乘單車停停走走拍拍照，就是充實的美好時光。

推薦2 南崁溪水岸自行車道（A11坑口站）

全程22公里，從竹圍漁港到龜山眷村故事館，串連大園、蘆竹、桃園到龜山的南崁溪水岸風光。南崁溪近年經過整治後，河岸廣設綠地，水質清淨宜人，配合沿線如桃園第一河濱公園、青溪彩虹橋及寵物示範公園等設施，成為多功能的遊憩水岸，是全家出遊踏青的好去處。

推薦3 老街溪水岸自行車道（A21環北站）

全程3.6公里，串連平鎮區新勢公園、南區青年活動中心、老街溪河川教育中心、翠堤廣場、翠堤橋等景點。沿著自行車道可欣賞蛻變中的河畔景觀，有居民生活的足跡、綠意盎然的植被、寬廣的新勢公園，還有老街溪河川教育中心可供遊客遊覽休憩。

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