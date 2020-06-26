台東部落 學當一日獵人

聯合報 / 文、圖／台東縣政府
來到東河鄉東河部落可以跟著阿美族人划竹筏、撒網捕魚。圖／台東縣政府提供
來到東河鄉東河部落可以跟著阿美族人划竹筏、撒網捕魚。圖／台東縣政府提供

夏天想感受熱情好客的氛圍，想在久違的大自然懷抱中，呼吸新鮮空氣，體驗最熱情且真誠的款待，真的沒有第二選擇，你（妳）就該到台東走走。

台東縣今年獲知名訂房網站Booking.com選為「全球10大好客城市」，為全國唯一，也是亞洲地區唯二上榜的城市，何妨利用假日一起踏上旅程，感受台東的好客吧！

■部落旅遊 踏進台東原鄉

部落旅遊是一窺台東在地生活面貌的首選。在金峰鄉的撒布優部落，沿著地面彩繪及石版畫前進，深入頭目家進行部落遊戲挑戰，從升火鋸木到原民歌舞，體驗族人生活。

來到鹿野鄉永康部落，遊客可化身一日獵人，跟著布農族人學習狩獵。圖／台東縣政府提供
來到鹿野鄉永康部落，遊客可化身一日獵人，跟著布農族人學習狩獵。圖／台東縣政府提供

轉進到延平鄉永康部落，化身一日獵人，跟著布農族人學習狩獵、圍著火說故事，登上山林秘境俯瞰縱谷美景；走進阿美族東河部落划著膠筏，學習阿美族人的海洋文化，體驗撒網捕魚樂趣，成為族人的一分子，共享原民文化的樸實與美好。

來到鹿野鄉永康部落，遊客可化身一日獵人，跟著布農族人學習狩獵，圍著營火聽耆老說布農族神話故事。圖／台東縣政府提供
來到鹿野鄉永康部落，遊客可化身一日獵人，跟著布農族人學習狩獵，圍著營火聽耆老說布農族神話故事。圖／台東縣政府提供

■吃在地食當季 以飲食認識原民文化

旅程之中，飲食是認識台東這塊土地最直接的方式，原住民運用生活智慧，結合文化和在地素材，呈現出天然滋味。在都歷部落，海洋就是阿美族人最天然的冰箱，透過潮間帶與潛水漁獵，享受滿桌豐饒；走進延平鄉卡那歲農場，手作傳統油芒小米糕，體驗布農族老人家記憶的味道；在阿塱壹部落廚房，以最簡單的水煮、燻烤等方式處理在地食材，呈現當季時令的鮮甜。

來到台東旅遊可品嘗最道地的原住民傳統美食，隨時隨處都有「山珍海味」。圖／台東縣政府提供
來到台東旅遊可品嘗最道地的原住民傳統美食，隨時隨處都有「山珍海味」。圖／台東縣政府提供

■部落與自然之美 盡在好客城市

如果你喜歡冒險，當然不能錯過與山林與大海的挑戰，快規畫一趟台東慢遊慢活之旅，體驗最真實部落樣貌，感受這座好客城市的自然美景和人文風情。

來到鹿野鄉永康部落，遊客可化身一日獵人，跟著布農族人體驗射箭。圖／台東縣政府提供
來到鹿野鄉永康部落，遊客可化身一日獵人，跟著布農族人體驗射箭。圖／台東縣政府提供

■搭熱氣球 從不同視野欣賞台東的美

來台東，除了親近台東的山與海，今年台東熱氣球嘉年華邁入10周年，來到台東還可以搭上熱氣球自由飛，體驗以不同的角度及視野欣賞台東的美。

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