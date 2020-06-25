金牌啤酒 拼出TAIWAN精神　今夏最美主題罐 酷涼時尚怎麼拍都美

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金牌啤酒今夏最美的啤酒罐限定販售，有機會把百萬獎金刮回家。

金牌啤酒今年罐身大玩拼圖創意！推出2020「TAIWAN」主題罐新品，精巧的幾何圖案設計把台灣精神融入罐身，散發濃濃的台灣味，時尚又熱血，炎夏來臨，來一罐冰涼的金牌台灣啤酒，保證舒暢無比，即日起限定款上市，快來一起拼出「TAIWAN」之美，還有機會刮中百萬大獎。

新款的TAIWAN主題罐，以藍、綠、金為底色，俐落的線條營造清爽的視覺享受，罐上字母也暗藏巧思，「T-A-I-W-A-N」六個字首可轉化成六個正能量的單詞，設計巧妙，當把六款罐身拼在一起後，就能看見「TAIWAN」字樣的連線，不論單罐還是集滿六罐，怎樣拍都美！

「T-A-I-W-A-N」六個字首分別是，Trust（信任）代表台灣人在疫情期間相信專業、信任彼此；Attitude（態度）以不放棄的態度堅守防線，順利控制疫情；Imagination（想像）對美好未來的想像、引領大家不斷向前；Willpower（意志）擁有堅強的意志面對挑戰、克服困難；Ardent（熱血）台灣人滿腔熱血把台灣精神凝聚一塊；Nice（友善）台灣人永不放棄良善，共享美好。送給朋友當作標語鼓勵使用或是勉勵自己蒐藏使用，都非常適合。

金牌啤酒「T-A-I-W-A-N」主題罐怎樣拍都美！今夏最美的啤酒罐限定販售。

炎熱夏天，充滿濃濃台灣味的金牌啤酒絕對是首選的消暑飲品，金牌台灣啤酒以自身品牌精神設計出獨特TAIWAN主題罐，由這款新裝啤酒告訴大家「只要

心在一塊，台灣就是最美好的存在」，讓我們一起為台灣乾一杯！金牌台灣啤酒「TAIWAN」主題罐為回饋大眾，7月31日前，購買印有「喝金牌拚百萬」的金牌台灣啤酒四入／六入裝商品，附有刮刮樂，有機會刮中大獎。

活動網站：http://www.goldmedaltwbeer.unismart.com.tw

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