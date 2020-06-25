串遊小學糖 體驗台灣糖業文化

聯合報 / 文、圖／台糖公司
彰化溪湖糖廠擁有全台唯一僅存可載客遊園的346燃煤蒸汽火車。
彰化溪湖糖廠擁有全台唯一僅存可載客遊園的346燃煤蒸汽火車。

台糖所屬的各地景點，不僅有悠美風景及好吃的糖品，近年遊客喜歡深度旅遊，台糖各景點陸續取得「環境教育場域認證」，結合觀光，讓你邊玩還能邊學習，深度體驗台灣糖業文化。

溪湖糖業鐵道文化園區

彰化溪湖糖業鐵道文化園區以「文化資產」項目取得環教認證，園區內保存完整糖業文資，包括全台唯一僅存的346燃煤蒸汽火車等，目前有「甜蜜蜜－糖的巧秘密」、「五分車的記憶」及「來自製糖工場的挑戰」等3套環教教案，透過課程了解早期糖業文化風貌與日常生活的關係、爬梳糖鐵五分車歷史紋理，並從製糖產業文化足跡省思環境與保存糖鐵的意義。

尖山埤江南渡假村

台南尖山埤江南渡假村裡的環境學習中心，提供以糖業文化、埤塘水域、自然生態為主題的環教體驗課程，像是「尖山覓密樂遊趣」課程導覽糖業與製糖水庫變遷歷史及環境，認識甘蔗品種、生長環境與製糖流程，及了解製糖副產品循環再利用對環境的重要性；此外，還提供模型操作讓大家了解水利設施的運作，另可預約生態夜觀導覽，探索蛙類、貓頭鷹、飛鼠的蹤跡。

尖山埤江南渡假村划獨木舟飽覽埤塘山水美景。
尖山埤江南渡假村划獨木舟飽覽埤塘山水美景。

橋頭糖廠

高雄橋頭糖廠教程設計以「歷史人文與自然的和諧共生」為概念，聚焦製糖工場、古蹟群與國寶級老樹等糖業文化資產，其中「糖廠歷險記」讓親子共同操作糖度計，實測各式飲料甜度；另有與高雄科技大學合作的「循環經濟」課程，從落葉造紙實作活動中體悟重視資源循環再利用的重要性。

高雄橋頭糖廠內的環境教育課程，讓孩子操作糖度計。
高雄橋頭糖廠內的環境教育課程，讓孩子操作糖度計。

花蓮觀光糖廠

花蓮觀光糖廠規劃「花糖奇幻學院」及「甘蔗小學糖」兩套教案，其中「小蜂立大功」是花糖的獨家課程，介紹蔗園為防治蟲害引進的赤眼卵寄生蜂的生態、飼養及蜂片製作流程；另有認識甘蔗品種、炒製黑糖、現榨甘蔗汁等實作課程。

花蓮糖廠中解說老師在介紹甘蔗。
花蓮糖廠中解說老師在介紹甘蔗。

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