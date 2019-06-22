新北觀光工廠開團囉 限量長青、幼兒免費遊

2019-06-22 12:35 聯合報 文、圖／新北市政府



圖／王子創意文具國。 分享 facebook

熱情洋溢的夏季即將來到，每年開團就秒殺額滿的新北觀光工廠輕旅行6月20日正式起跑。今(108)年新北市政府聯合22家觀光工

廠，推出「長幼友趣fun一夏—2019新北觀光工廠輕旅行」，除一日暢遊兩間觀光工廠的超值遊程外，還加入淡海輕軌體驗、森林BBQ、農村控窯、自行車Rail bike以及在觀光工廠實境解謎等多元創新玩法，今年夏天新北觀光工廠要顛覆你的想像力！

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隨著產業結構轉變與旅遊風氣盛行，新北市有很多工廠深具產業文化特色與教育意義，市府每年都積極協助工廠轉型觀光化，輔導後平均可提升傳產2~4成營業額。並且辦理行銷活動整合推廣，推出寓教於樂的觀光工廠體驗遊程，是市民朋友暑假旅遊的首選！

今年特別安排長者、幼兒免費的「樂活長青特別團」及「寶貝幼幼特別團」，還有毛小孩參加的「汪星人特別團」，鼓勵民眾帶著家中長輩、孩童以及寵物出門踏青，製造快樂的夏日回憶。

圖／輕寵食寵物飲食概念所。 分享 facebook

暑假輕旅行是新北觀光工廠的重頭戲，今年開創全新體驗，結合實境解謎遊戲、扮裝派對等新奇有趣的主題，將留下更精彩的旅遊記憶。此外，今年特別與市府「新北動健康APP」合作，只要記錄健康行為累積健康幣，就可至指定觀光工廠兌換門票入場券及DIY體驗，活動於7月1日開跑，歡迎民眾下載新北動健康APP一起來觀光工廠遊玩。

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「長幼友趣fun一夏—觀光工廠輕旅行」規劃了50場次，其中399元的「首選優質團」，包含2家觀光工廠遊程、美味午餐、商圈景點遊覽的優質行程；以及599元的「尊榮獨家團」，推出四大主題供民眾選擇，包含森林 BBQ烤肉、古早味農村焢窯、在山海美景中騎乘Railbike以及結合幾米繪本的淡海輕軌體驗。活動分為二梯次報名，7月份場次報名於6月20日中午12點開放報名；8月份場次則於7月16日中午12點開放報名，活動詳情請洽https://www.accupass.com/go/ntpcft2019。

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