暑假小孩丟這裡就對了！ 新北夏日文藝遊程大推薦

2019-06-22 12:36 聯合報 文、／新北市政府文化局



小孩丟這裡爸媽最安心！ 來新北博物館邊玩邊學習

夏日假期這麼長，孩子到底何處去？新北市立鶯歌陶瓷博物館及十三行博物館與國立臺北教育大學共同推出「小小策展人夏令營」的活動，針對小四到國一學生進行展覽策畫能力的訓練，利用博物館駐村藝術家作品或是博物館的館藏當作策展素材，從文案的撰寫、空間的佈置、導覽解說與最後策展成果的展現等，進行一系列完整的訓練；位於金瓜石的黃金博物館則推出「礦山夏令營」，以礦山為天然教室，融合金瓜石地質科學、人文、文化資產等課程，還有實地踏查及多種探索體驗，激發學童的想像力及創造力。

陶博與十三行推出小小策展人營隊。 分享 facebook

黃金博物館推出礦山夏令營活動。 分享 facebook

全家大小「泥」儂我儂 陶博館的「夏日泥巴藝術季」

陶博館從7月起推出「夏日泥巴藝術季」，各種陶藝體驗、表演及競賽活動，包括有大型泥雕展、街頭藝人、泥巴舞、最愛塑泥─泥塑大賽、泥漿彩繪、動力沙體驗、演聲說陶－青少年故事導覽、陶藝教室主題課程及骨牌區等，陶瓷藝術園區的戲水、沙坑區、腳踢轆轤表演、手拉坯DIY也同步開放，陶瓷老街還有「鶯歌陶瓷嘉年華」，整個鶯歌熱鬧非凡，非常適合全家大小一同前來，過一個「泥」儂我儂的暑假。

泥漿彩繪。 分享 facebook

走訪淡水 用最新科技翻玩歷史現場

淡水海關碼頭將於7月推出全新常設展，「滬尾之役體驗館」要讓你用最新科技翻玩歷史現場，19世紀中的滬尾(今稱淡水)，是臺灣少數開港通商的貿易點，來自各地的外國文化進入，讓滬尾呈現獨特且多元的人文風情。1884年的清法戰爭滬尾之役是清領時期後期少數勝利的戰役之一，，「滬尾之役體驗館」將透過戰爭實境場景模擬，從「填石塞港大作戰」 和 「沙崙登陸大挑戰」帶領大小朋友體會當時戰爭前線的攻守狀態，最後再到「小小分身遊淡水」，認識19世紀淡水城鎮生活的點點滴滴。

或是來新北市立圖書館當個一日小文青

新北市立圖書館「小文青閱讀趣．職能探索玩一夏」活動，推展職能閱讀體驗，利用共讀、共玩及多元學習方式，帶領孩子們發掘專長，培養未來發展，並結合陪讀幸福餐券服務，關懷弱勢學童，帶領孩子們利用漫長暑假，走入遼闊的閱讀世界，除了主題書展與講座外，還有小文青夏令營，透過「職人」體驗，讓學童透過動手做，做中學，認識各行各業。

小小館員們有的在服務檯裡賣力的刷著條碼幫讀者借還書。 分享 facebook

圖書館推出「小文青閱讀趣．職能探索玩一夏」系列活動，讓孩子能在做中學。 分享 facebook

＊上述活動辦理時間與相關細節請詳洽博物館網站：

鶯歌陶瓷博物館

https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/

十三行博物館

https://www.sshm.ntpc.gov.tw/

黃金博物館

https://www.gep.ntpc.gov.tw/

淡水古蹟博物館

https://www.tshs.ntpc.gov.tw/

新北市立圖書館

http://www.library.ntpc.gov.tw/htmlcnt/6a700008a8d84dc89ece2373ad290b61

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