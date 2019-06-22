雲林樂遊趣，夏日FUN起來

2019-06-22 12:36 聯合報 文、圖／雲林縣政府



湖山水庫

湖山水庫是雲林縣第一座水庫，也是全台第一座離槽水庫，位於雲林縣斗六市及古坑鄉，蓄水量5218萬公噸，在全台水庫中排名第十，因應民眾休閒需求，開放參觀，全長約三公里，可盡享大自然的清幽。

遊客中心有湖山水庫的相關介紹，也能預約免費導覽，認識水資源、集水區保育的重要性，水庫附近有觀景台，能俯瞰斗六市，還能見到遠處湖山寺的大佛，是休閒與教育的好場所。

湖山水庫遊客中心能預約免費導覽，認識水資源、集水區保育的重要性。 分享 facebook

地址：雲林縣古坑鄉興東53號

電話：05-5261977

收費資訊：免費參觀

停車資訊：有停車場

開放時間：08:00至17:00

乘車資訊：

●國三南下北上：斗六交流道-湖山水庫

國道3號高速公路→斗六系統交流道→石榴路→水庫路(左轉)→梅堤路→梅南橋→梅南路→湖山水庫管理中心

●國一南下北上：斗南交流道-湖山水庫

國道1號高速公路→斗南系統交流道→大業路(斗六方向)→延平一段→雲林路三段→大學路三段→大學路二段→榮譽路→埤頭路→雲217→梅南路→湖山水庫管理中心

古坑綠色隧道

古坑綠色隧道全長兩公里，兩旁種植芒果樹，形成美麗的綠色隧道，非常適合一家大小出遊漫步或騎腳踏車悠遊於綠意盎然的綠海中，公園還有一大片的草地可以野餐和遊玩，感受樹蔭下舒爽的微風和太陽從綠葉空隙處灑下來的些許陽光，十分愜意。

隧道有綠色市集，不時也有街頭藝人與樂團的表演可供欣賞，還有跑跑卡丁車場地可供遊玩，在綠色市集裡不僅讓遊客可以吃喝玩樂都非常盡興，還可帶著伴手禮回去，附近更有蜜蜂故事館及古坑綠隧驛站可一同納入參觀遊程中。

古坑綠色隧道全長兩公里，兩旁種植芒果樹，形成美麗的綠色隧道，非常適合一家大小出遊漫步。 分享 facebook

古坑綠隧驛站結合優質農業提升觀光產業打造魅力新亮點。 分享 facebook

地址：雲林縣古坑鄉湳仔村湳仔路

電話：05-5823200

收費資訊：免費參觀

停車資訊：路邊停車

公車資訊：縣內公車7126、7704

開放時間：全天開放

乘車資訊：

(南下)

國道1號或國道3號→接台78線東西向快速道路(台西古坑線)→於39K古坑交流道下→往古坑方向接台3線約3～5分鐘，即可到綠色隧道。

(北上)

1.國道1號→接台78線東西向快速道路(台西古坑線)→於39K古坑交流道下→往古坑方向接台3線約3～5分鐘，即可到達綠色隧道。

2.國道3號→於279K梅山交流道下→接台3線往湳仔方向→綠色隧道。

成龍濕地

成龍濕地位於雲林口湖鄉，被列為國家重要濕地之一，每年都有成千上萬的候鳥飛來駐足棲息，有瀕臨絕種的黑面琵鷺，還有小燕鷗、紅隼等等，更有豐富的魚類及螃蟹等，是地方重要觀光資源。

2010年起與觀樹教育基金會合作，邀請國內外不同國籍的藝術家們在現場著手創作，每年的4、5月間舉辦「成龍濕地國際環境藝術節」，落實藝術扎根與環境教育理念，讓村子的人都動起來，台灣各地的年輕人也來這裡當假期志工，深入了解成龍濕地的環境特色及所面對的環境議題，感受令人驚嘆的生態與藝術之美。

渾成天然的景點也吸引許多民眾前來，推薦傍晚或是清晨前來觀賞，對於生態有興趣也能慢慢的發掘秘境，體會小鄉村的寧靜氣息，悠哉的漫步於濕地中。

成龍濕地位於雲林口湖鄉，被列為國家重要濕地之一，每年都有成千上萬的候鳥飛來駐足棲息。 分享 facebook

成龍濕地每年的4、5月間舉辦「成龍濕地國際環境藝術節」，邀請國內外藝術家在現場創作。 分享 facebook

地址：雲林縣口湖鄉雲144鄉道

電話：05-7970856

收費資訊：免費參觀，需要預約導覽服務請來電洽詢

停車資訊：安龍宮前廣場或路邊停車

公車資訊：縣內公車7223、7223A

開放時間：全天開放

乘車資訊：斗南交流道下往北港方向行駛，於164縣道往口湖近入金湖走台十七線成龍二橋旁。

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