炎炎夏日 台灣最爽的啤酒「爽啤」來了！

2019-06-22 12:38 聯合報 文、圖／台灣啤酒提供



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣最爽的啤酒「爽啤」，是以兩種特選啤酒花釀造，運用0度C低溫冷泡新工法，創造出富有層次感的啤酒香氣，清爽的口感，不但口味爽、價格也爽，前所未有的清爽帶給你絕對爽感。爽啤喝起來清新順暢，完全是大口喝也很可以的夏天解渴聖品！

台灣啤酒今夏打造全新爽啤行動體驗車，開始全台跑透透。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

「爽啤體驗車」全台爽一夏巡迴活動

台灣啤酒今夏打造全新爽啤行動體驗車，開始全台跑透透，清爽的黃色視覺，搭配行動舞台和數位體感遊戲，提供消費者零距離的體驗感受。

有熱情美麗的爽啤女孩，提供爽快的爽啤試飲。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

爽啤全台巡迴活動5月25日在臺北華山文創園區正式開跑，吸引大批民眾搶鮮體驗，熱鬧滾滾。活動不但有熱情美麗的「爽啤show girl」，提供爽快的爽啤試飲，尤其數位體感遊戲「倒酒達人挑戰賽」，趣味橫生，挑戰者可獲得爽啤精美小禮一份，一系列爽啤活動，保證讓民眾清涼爽快一整夏。

爽啤行動體驗車所到之處總吸引大批「愛啤族」爭相搶鮮試飲超有口感的爽啤。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

「倒酒達人」數位體感互動遊戲，趣味橫生，挑戰者可獲得爽啤精美小禮。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

「爽啤」全台巡迴活動 請鎖定台啤官方FB粉絲團

「全台爽一夏 爽啤巡迴活動」從5月25日開始到9月底，在今夏每個週末假日全台跑透透陪你玩！現場有爽啤女孩歌舞秀、數位互動遊戲、免費爽啤試飲，打卡按讚就有機會抽到一年份的爽啤，喝免驚！這個夏天就是要讓你爽看、爽喝、爽玩、爽拿！台灣啤酒「爽啤」邀你一起來參加，保證爽度100分！

只要打卡按讚就有機會抽到一年份的爽啤，喝免驚！ ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

「全台爽一夏 爽啤巡迴活動」6/22(六)、6/23(日)在台北大稻埕5號碼頭、6/29(六)、6/30(日)在台北寧夏夜市與大家見面！

後續場次請持續鎖定台啤官方FB粉絲團(https://www.facebook.com/beer.taiwan/)，歡迎民眾來體驗超級爽快的爽啤，感受夏日啤酒的魅力！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康