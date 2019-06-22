臺灣客家文化館首辦遊尞夏令營

2019-06-22 12:38 聯合報 文、圖／客委會客家文化發展中心



客家文化發展中心臺灣客家文化館不僅兼具典藏、研究、展示及觀光旅遊功能，更是富含教育意義的展館，今年暑期館方將在周休假日推出第一屆「遊尞夏令營」，引導孩子從不同面相認識、學習客家文化、語言、音樂。

夏令營以音樂、生態、遊戲、電影、觀展等5大元素規劃，在8月3、4日及17、18日共舉辦4梯次，每梯次100人，活動內容有首創的客語積木桌遊，孩子遊玩時能以不同角度學習客語，另外也請專人以小朋友角度導覽解說館內的多項特展，還有客家童謠教學與帶動跳，用音樂角度深入客語教學。

臺灣客家文化館是富含教育意義的展館，暑期安排有環境教育課程。 分享 facebook

另外也運用館內外的好客劇場與好客公園，以3D電影呈現和大自然生態親身接觸的方式，讓孩子用眼睛看見更多面的客家；遊尞夏令營是暑期給孩子寓教於樂的活動首選，即日起受理報名，7月20日前報名卡位享有早鳥紀念T恤。

7、8月並有打粄趣 (粄食)、客家食當好食 (客家菜)兩項環境教育課程，透過傳統客家美食，帶大家認識更多元的客家文化，詳情請注意臺灣客家文化館臉書官方粉絲團。

臺灣客家文化館是個值得花一天認識欣賞客家文化的地方。 分享 facebook

館內6、7月起陸續推出「看見客家蒐藏」特展，展期至8月19日，其中包含客家終身貢獻獎得主、作家黃娟捐贈的手稿、書籍、海報、獎牌等；並將於7月加入詩人詹冰之文物，包括了非紙質及紙質文物，經分類整理，呈現詹冰詩學一生的成就及思想體系，彌足珍貴。

地址：苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科南路6號

電話：(037)985558

周三至周一上午9點到下午5點，周二休館。

可由中山高銅鑼交流道直達。

臺灣客家文化館在館外設有親近大自然的好客公園、美不勝收的半月池以及相機拍不停的公共藝術，讓館內館外一樣精彩。 分享 facebook

客委會客家文化發展中心 廣告