金門夏日親子嘉年華 周周遊主題

2019-06-22 12:39 聯合報 文、圖／金門縣政府



金門暑假周周遊親子活動自7月1日至8月31日，共有為期9周的主題活動，邀您搭電瓶車，到古寧頭巡禮。 分享 facebook

「浯島夏日嘉年華 親子Fun假趣」貫串兩個月的暑假，除了延續性的金湖花蛤季、金廈泳渡、搶灘料羅灣等活動，更推出夏日音樂季及暑假周周遊活動，其中包含了生態體驗、戰地遊程、親子DIY及舒壓放鬆輕旅行。

暑假周周遊親子活動自7月1日至8月31日，為期9周的主題活動，內容包含賞夏候鳥行動—栗喉蜂虎、守鱟生態—潮間帶生態+鱟文化、親近大自然—採蚵+挖花蛤、森林騎士等。

可近距離觀賞有「夏日精靈」之稱的金門過境夏候鳥-栗喉蜂虎。 分享 facebook

周周主題活動，在生態主題方面，可近距離觀賞有「夏日精靈」之稱的金門過境夏候鳥-栗喉蜂虎；到有「金門版的摩西分海」之稱的建功嶼看潮間帶豐富多元的蝦兵蟹將；往水試所「鱟生態文化館」近距離觀察活化石夫妻魚；還能到古寧頭採蚵、品嘗鮮美石蚵，后湖海邊挖花蛤。

在休閒漫遊方面，遊客可以輕騎漫遊中山林單車道；可以在植物園陪伴著孩子一起悠閒散步探索及聆聽園區鳥語花香，來趟悠閒的森林之旅；到農試所齊心合力一起焢窯、滑草、騎協力車，一起回味童年樂趣，畜試所騎著電動車體驗動物餵食樂趣。

浯島夏日嘉年華活動，遊客可以到農試所一起滑草、騎協力車，一起回味童年樂趣。 分享 facebook

在軍事體驗方面，可至最真實的戰地氛圍的柳營營區，挑戰高空攀爬等遊憩設施；還能遠征小金門，到全國第一座步槍模擬射擊館，穿著上迷彩服在模擬的動畫場景裡與敵軍槍戰，揮灑一下保家衛國的戰鬥熱情。

金門夏日音樂季及金湖花蛤季，除能認識金門特有的海洋資源，還有很多沙灘遊樂設施外，讓你玩得痛快。 分享 facebook

而夏日音樂季及金湖花蛤季，除能認識金門特有的海洋資源，還有很多沙灘遊樂設施外，更可以近距離的欣賞到茄子蛋、范瑋琪、陶晶瑩、畢書盡、李千那、朱俐靜、李有廷等藝人表演！趕快一起相約來金門，樂享一夏吧！可至金門觀光旅遊網(https://kinmen.travel/)查詢，並線上報名周周遊活動喔！

金門縣政府 廣告