金山不只甘藷，來金山重劃區公園觀賞美麗的隱形冠軍和逛老街泡泡湯

2019-06-22 12:39 聯合報 文、圖／金山區公所



「淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上，杜鵑花開在小溪灣…」有花中西施美譽的杜鵑，現在不只開在山坡，小溪灣，城市、鄉間的道路綠美化，她們都是嬌點，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗，有9成出自金山萬里，這個隱形冠軍，是金山地區的另一個驕傲。

杜鵑花是著名的觀賞花木，在台灣很常見，但卻少有人知道，杜鵑的故鄉就在金山地區。 分享 facebook

金山地區有北海岸終年海風吹拂，加上火山土壤帶鹽，引用陽明山水源灌溉，得天獨厚的環境，種出來的甘藷是地瓜界的精品，鬆綿香軟聞名全台，一採收就被搶購一空。

金山甘藷種類繁多。 分享 facebook

甘藷是金山的驕傲，在金山地區其實還有另一個驕傲就是杜鵑，因為耐高溫、抗風和耐貧瘠的特性，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗，有9成來自這裡，年產量約300萬株，產值逾4000萬元。

金山地區種植的杜鵑花苗，位於萬里大鵬及金山六股，有20多公頃，以平戶杜鵑最多，為什麼這裡會成為杜鵑的故鄉？金山區長陳國欽說，帶鹽的火山土壤讓地瓜長得好，杜鵑也長得很好，展現了金山堅毅不拔的特性。

金山種植的平戶杜鵑。 分享 facebook

一般可在金山存活的花卉，已歷經最嚴苛環境考驗，出貨到任何馬路去當綠美化使者，都能活得很好，而且會用力綻放花朵，為市容帶來繽紛，深受歡迎。

金山種植的杜鵑花，鮮豔飽滿。 分享 facebook

金山萬里為全台最大的杜鵑花苗產地，今年植樹節，新北市長侯友宜特別率民眾種下5000株各式品種杜鵑，並宣示要打造「杜鵑花鄉」，與當地杜鵑苗圃花農合作，在金山地區打造杜鵑花海地景和杜鵑公園，讓民眾四季在萬金地區都能欣賞杜鵑花開。

新北市長侯友宜率民眾種下各式杜鵑。 分享 facebook

為了讓這個隱形冠軍讓更多人知道，區公所為新完成的三處重劃區公園，分別命名為櫻花公園，流蘇公園和杜鵑公園，0.4公頃的杜鵑公園，預計種下萬株各式不同品種杜鵑，有平戶杜鵑、細葉杜鵑、玫瑰杜鵑、粉麒麟杜鵑，未來也計畫不定時辦活動，展出各種珍奇杜鵑，或在這裡種下杜鵑王，陪伴金山居民一起長大。

重劃B區杜鵑公園。 分享 facebook

杜鵑公園種植的細葉杜鵑。 分享 facebook

金山區長陳國欽說，金山很好逛，尤其本區磺港溫泉泡腳池近日完成整修，來泡黃金雙湯溫泉，逛老街吃鴨肉，吃甘藷，別忘了，還要來看看金山的隱形冠軍，到杜鵑公園賞杜鵑。(金山區公所廣告)