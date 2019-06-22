跟著台糖逛台灣 冰涼一夏

炎炎夏日就想玩水、吃冰清涼一下！台糖公司不僅有大人小孩都愛不釋手的糖廠冰棒及冰淇淋，更有划船、玩水的好所在，今年夏天就到台糖玩水、吃冰消暑氣吧！

台南尖山埤江南渡假村秀麗的水庫景緻。 分享 facebook

尖山埤江南度假村 划獨木舟

想玩水消暑的你，受夠擠滿人的游泳池了嗎？那就快驅車前往台南尖山埤江南度假村，這裡不僅有可以飽覽水庫風光的戶外游泳池，更能在專業教練的帶領下划獨木舟，與友人悠閒地徜徉在湖光山色之中，今年夏天還推出獨木舟競速排名賽，優勝者將可獲得免費住宿券或江南禮券等多項好禮。

今年夏天尖山埤江南渡假村推出獨木舟競速排名賽，優勝者將可獲得免費住宿券或江南禮券等多項好禮。 分享 facebook

彰化溪湖糖廠 吃冰打水仗

家中有小小孩不便從事水上活動？那夏日出遊就安排到彰化溪湖糖廠吃冰、打水仗！

來溪湖糖廠不僅可以吃到糖廠冰棒，爸爸媽媽更可以帶孩子到戶外活動區體驗手壓傳統古式抽水幫浦，回味兒時記憶，另外還能3組對戰，透過高速手壓抽水幫浦發射水柱，在炎炎夏日中打水仗！

彰化溪湖糖廠戶外活動區設有手壓古式抽水幫浦，夏天常成為小孩打水仗的遊樂場。 分享 facebook

糖廠趴趴走 吃遍特色冰品

台糖冰品在全臺糖廠都買得到，但你曉得各地糖廠都有獨家販售的口味嗎？例如屏東糖廠就有販售酪梨及芒果冰淇淋，甚至還有獨一無二的海鮮冰淇淋，極具地方特色風味；虎尾糖廠更開發出顏色翠綠且富含麥苗香氣的「麥苗冰砂」，好吃又養生；臺東糖廠亦融合地方特產，開發出洛神、青芒果及榴槤等口味的冰棒及冰淇淋！

炎炎夏日到台糖各地糖廠吃冰消暑。 分享 facebook