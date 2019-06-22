打開夢想童樂園 臺東夏季繽紛樂

2019-06-22 12:40 聯合報 文、圖／臺東縣政府



今年臺東的夏天精彩無與倫比，除了邁入第9年的2019臺灣熱氣球嘉年華主題定調「夢想童樂園」，可想像今年熱氣球嘉年華必然充滿童趣；還有最美星空音樂會，讓遊客躺臥草原或大馬路上，聆賞絕美的樂章，仰望美麗銀河，臺東縣政府歡迎國內外民眾與遊客，把握時機，規劃行程，今夏到臺東享受浪漫悠閒假期，在臺東從早到晚一次體驗臺東的慢活、樂活。

▲今年臺東熱氣球嘉年華維持45天及8場熱氣球光雕音樂會，在6月29日至8月12日止，歡迎大家來同樂。 分享 facebook

熱氣球嘉年華

2019「臺灣國際熱氣球嘉年華」將在6月29日至8月12日止熱鬧登場，今年規模維持45天及8場熱氣球光雕音樂會，將邀請40顆造型球，民眾可上官網查詢「追球日誌」，按自己喜愛的造型球安排行程。

熱氣球繫留活動為6月29日下午至8月12日，每天分上午場和下午場兩個時段，上午5時30分至7時；下午5時至7時，繫留購票可現場排隊或使用台東好玩卡網站預購；今年熱氣球嘉年華活動，除了廣受大家歡迎的熱氣球自由飛及繫留體驗外，首次加入最適合親子同遊的旋轉木馬、滑草活動及VR體驗等遊樂設施，讓大小朋友帶著滿滿行囊的歡笑返家。

8場熱氣球光雕音樂日期與地點如下：6月29日19時鹿野高台（開幕）、7月6日04時三仙台（日出）、7月13日19時綠島、7月20日19時池上大坡池、7月27日04時太麻里曙光園區（日出）、8月3日19時知本溫泉區 、8月10日04時大武鄉海濱公園（日出）、8月12日19時鹿野高台（閉幕），另外為回應今年的主題「幸福久久-九大活動」，今年特別在8月16日加碼第９場「安可」臺東市區體育場光雕活動，讓來訪臺東的遊客，感受滿滿的幸福。

星空音樂會

臺東今年夏天也強推「星空音樂會」，在長濱金剛大道、太麻里、三仙台、關山親水公園及加路蘭遊憩區等地，讓遊客以天為幕，以地為席，聆賞動人樂章，仰望滿天星斗。 活動詳情及最新消息請見臺灣國際熱氣球嘉年華及臺東最美星空音樂會官網、FB粉絲專頁及IG。

▲今年臺東熱氣球嘉年華維持45天及8場熱氣球光雕音樂會，在6月29日至8月12日止，歡迎大家來同樂。 分享 facebook

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