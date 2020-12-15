「機場小教室」－飛航守護者

桃園機場維修棚廠機務人員把飛機的衝壓空氣渦輪風扇(Ram Air Turbine RAT)放下執行維修工作。留下罕見的畫面。 圖／桃園國際機場 提供

機場是飛機的家，也是旅客往來必經之地，旅客能夠平安完成旅程，幕後有整個團隊共同努力付出。「桃園機場小教室」介紹機場空側(A­i­r­s­i­d­e)設施與飛航作業過程，揭開神秘面紗，讓大家更瞭解機場運作。

旅客飛行能夠安全、舒適抵達目的地，幕後有一群飛機守護者在崗位上默默付出，除了系列中介紹的航管、氣象觀測，還有航空公司簽派、飛機修護、裝載管制、航勤、空廚等，如果缺少任何一個環節，飛機就動彈不得。

航空公司的「航空器簽派員」是機師的耳目，也是和飛行員一樣需要經民航局認證並派執照才能作業的航空人員。工作是擬定飛行計畫與航情守望，飛機還沒有起飛就超前部署，蒐集最新的起降機場天氣、航路天氣、備降機場天氣，以及各國發布的飛航公告，包括軍事演習、火砲射擊、火山警報等彙整，向機長提出簡報。

桃園機場航勤服務人員駕駛勤務車輛執行裝卸作業。 圖／桃園國際機場 提供

飛行計畫是每一趟飛行前，航空公司必須提出並經核准的文件，內容包括飛機載多少旅客、多少貨物(包含行李)、多少油量、經過那些航路、飛行高度、備降機場等。擬定飛行計畫時有電腦軟體協助，但最終決定權還是在簽派手上，依照專業經驗作些修改，達到安全、省油、舒適的目標。

例如抵達目的地機場天候狀況不佳，可能碰到在空中盤旋排隊等待降落情況，會建議機長是否要多帶一些備用油料應變。雖然簽派通常在航空公司的簽派中心工作，但想的事情卻不比飛行員少，因此也有人稱呼他們為「地面上的飛行員」。

簽派員工作最大障礙首推氣象，颱風季國人可能只關心颱風是否侵襲台灣？有沒有放颱風假？簽派不管颱風吹到哪裡都要全程緊盯，颱風路徑上以及侵襲地的航班都可能要調整；冬季至春季交替時霧也會影響飛航。「大風吹」、「視茫茫」等不利條件下做好飛機調度，考驗簽派應變能力。

一架長榮航空公司航機在夜色中準備降落桃園機場，把旅客及貨物平安載回國內。 圖／桃園國際機場 提供

航機維修也是旅客不容易見到的機場空側工作。飛機製造公司訂有完整維修程序，飛行多少個小時、執行過幾次起降、發動機運轉多少小時，都要執行不同級別的維修程序，消耗性零組件即使沒有損壞也要更換。幾個週期A級、B級的維修後，會花一個月左右時間把整架飛機拆開來，執行徹底的C級(或更高級)檢修。

大檢修期間，機務人員必須鑽進飛機油箱等狹窄的空間工作，夏天30幾度的高溫，飛機內部艙間溫度更高，通風不佳，整身工作服濕透是家常便飯，需要注意隨時補充水分防止中暑。冬天東北季風強勁，威脅高空作業安全；從機艙內走出馬上會吹到冷風，暖冷交替非常容易感冒。

中華航空公司的機隊於夜色中在桃園機場北機坪整備，準備把旅客及貨物平安送達目的地。 圖／桃園國際機場 提供

裝載管制主要是集中飛機載運旅客人數、行李重量、貨物重量等資訊，規劃出裝載順序，達到飛機載重平衡點，不能頭重腳輕或腳重頭輕，確保順利飛航。

除了航機本身，周遭還有許多單位必須配合，提供整個飛航過程中的各項需求。航勤服務，負責飛機拖行、後推、清廁、添加飲用水、毛毯枕頭等用品裝卸、貨物行李裝卸、機艙清潔、行李搬運、旅客輪椅等服務工作，空廚人員裝卸飛機上所有吃的、喝的餐飲，每一項都是維繫飛航的環節。

透露一個小知識：每架飛機放飛前，簽派員、飛機修護、裝載管制等人員，都要在自己負責的工作範圍內確認並簽名，簡稱「簽放」，代表對這架飛機的適航性負責，也對旅客、機組員、貨物負責，讓大家平安順利到達目的地。

桃園機場小教室系列告一段落，感謝近3個月以來讀者的支持。