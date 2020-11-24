「機場小教室」－淺說儀器降落系統
機場是飛機的家，也是旅客往來必經之地，旅客能夠平安完成旅程，幕後有整個團隊共同努力付出。「桃園機場小教室」介紹機場空側(Airside)設施與飛航作業過程，揭開神秘面紗，讓大家更瞭解機場運作。
機場設置助航、導航系統關係到航機起降安全與運作順暢，其中最重要的當屬儀器降落系統(Instrument Landing System，ILS)。桃園機場兩條跑道目前歸類為第II類(CAT II)精確進場跑道，未來05L跑道計畫提升至第III A(CAT IIIA)類儀降標準。
航機降落考驗著機師操作技巧，天候良好能見度佳，風速、風向平穩，可以達到所謂「穩定進場降落」。一旦能見度降低，又受到側風或風切等異常天候干擾，儀器降落系統可以適時支援提供機師資訊，確保航機安全落地。
儀器降落系統主要由左右定位台(Localizer)及滑降台(Glide Path)組成。左右定位台顧名思義，功能是讓機師確認航機位置在跑道中心線的左側或右側，並按照數據修正接近跑道的方向。
左右定位台天線裝設在跑道末端中心線向外延伸約300公尺處，由一整排天線群組成，依照跑道中心線，在兩側發射出不同頻率經過調變無線電信號，航機上的接收設備從40公里外就可以收到信號。
滑降台裝設在跑道著陸點側邊，模擬飛機下降期間最佳的3度角為基準，發射出高低兩組不同頻率經過調變無線電信號。
航機接收到跑道左右定位台與滑降台的信號，會顯示在駕駛艙姿態儀上，兩組信號對正姿態儀十字線中央，代表航機已經對正跑道，下降率也符合標準，可以穩定精確地降落在跑道著陸區。
滑降台的天線在使用跑道頭降落點的側邊，左右定位台的天線則是在跑道另一端。例如桃園機場冬季常使用05L跑道，左右定位台天線在23R跑道端外側，讓信號可以覆蓋整條跑道，萬一能見度降低，航機落地後機師仍舊可以接收到左右定位台信號。
除了儀器降落系統之外桃園機場還有許多設施，跑道頭側邊的精確進場滑降指示燈(PAPI)為其中之一，由4盞發光角度高度不同的紅色及白色燈光組成。機師降落途中如果看到2紅燈、2白燈，代表高度正確；如果看到超過2盞白燈，代表高度過高；如果看到超過2盞的紅燈，代表高度過低有危險，必須減少下降率。
滑降台下滑角標定的跑道著陸點，為了讓機師在空中清楚的看到位置，2塊白色標線長度達到45至60公尺，寬度也有6至10公尺，是全機場最大一塊標線。能見度降低或夜間，一系列的進場燈、著陸區燈等也是重要輔助工具。
桃園機場兩條跑道(4個使用跑道方向)儀降系統都具備第II類(CAT II)精確進場標準，在跑道視程(RVR)不低於300公尺，航機決定高度(機師目視跑道最低高度)100呎，讓航機安全降落。目前飛桃園機場航機99%具備第II類儀降能力。
未來發展規劃，05L跑道計畫提升到第III A(CAT IIIA)類儀降標準，只要緊鄰跑道的視程儀偵測的視程距離高於175公尺，縱使外面茫茫一片，都適合備有相對應系統的航機降落。
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