「機場小教室」－淺說航空公司與機型識別

桃園機場第二航廈D區停機坪停放的中華航空(左)與長榮航空(右)波音B777-300ER型客機。 圖／桃園國際機場 提供

機場是飛機的家，也是旅客往來必經之地，旅客能夠平安完成旅程，幕後有整個團隊共同努力付出。「桃園機場小教室」介紹機場空側(Airside)設施與飛航作業過程，揭開神秘面紗，讓大家更瞭解機場運作。

機場是飛機的家，飛機是航空公司提供旅客及貨運運輸服務的工具。桃園機場2019年的統計，有103家客運或貨運航空公司營運，飛往全球164個機場，全年飛航26萬架次，營運量龐大。

桃園機場南機坪停放的各航空公司客機。 圖／桃園國際機場 提供

國人比較熟悉的國籍中華航空、長榮航空、台灣虎航及星宇航空等，以桃園機場為大本營，各家飛機的塗裝展現在機隊垂直尾翼上，華航的「紅梅揚姿」、長榮航空的「綠色地球」標誌都展現企業特色。

這兩家航空公司飛機的新舊圖裝有些許差異，有興趣的民眾可以深入辨識一下，分辨華航紅梅揚姿塗裝是「紅裡透白」或「白裡透紅」，數一下梅花的花蕊有幾個？長榮機身主體的白色「純白」或者「珍珠白」差別在哪裡？

航空公司營運代碼，區分為國際航空運輸協會(IATA)或國際民用航空組織(ICAO)代碼，前者由2個英文字母或數字組成，後者由3個英文字母組合。

中華航空波音B777-300ER型客機從桃園機場南跑道起飛爬升中。 圖／桃園國際機場 提供

例如中華航空的IATA代碼是「CI」，長榮航空為「BR」，台灣虎航「IT」、星宇航空「JX」，後面再編列數字，成為這班飛機獨一無二的航班編號。

在航空公司飛航運作上，包括擬定飛行計畫、空中交通管制程序等，則是使用國際民用航空組織(ICAO)賦予的3碼代號，中華航空代碼為「CAL」，長榮航空「EVA」，台灣虎航「TTW」、星宇航空「SJX」，後面連接的航班數字不變。

航空公司有代碼，機場同樣有代碼識別。桃園機場IATA代碼「TPE」會出現旅客從國外回國托運行李的掛牌上。桃園機場ICAO的代碼是「RCTP」，兩者都是沿用原先松山機場的代碼，代表台北；現在松山機場的代碼為「TSA」及「RCSS」。

長榮航空波音B777-200F型全貨機從桃園機場南跑道起飛爬升中。 圖／桃園國際機場 提供

按照飛機功能區分，大致有客機、貨機及客貨機的區別，顧名思義客機是上層載客、腹艙載貨；客貨機則是上層前段載客、後段與腹艙載貨；貨機就是全部載貨，不過客機及客貨機的界線卻逐漸模糊，尤其是受到疫情影響，跨國旅行旅客數量減少，國際間有許多航空公司以客機腹艙載貨方式飛航，甚至連客艙都載貨，爭取更多的營收。

機種部分，在桃園機場出現的航機以美國波音(Boeing)及歐洲空中巴士(Airbus)兩大飛機製造體系為大宗。波音客機機種包括B777系列、B787系列、B737系列，都屬於雙發動機構型，貨機B747-400F或B747-8F兩種機型則是4發動機機種。

空中巴士除了最大的A380型機有4個發動機，其他A350系列、A330系列、A320系列都是雙發動機配置。

桃園機場第一航廈A區停機坪停放的中華航空客機，上方一架長榮航空公司客機正從南跑道起飛。 圖／桃園國際機場 提供

有機會搭機或到桃園機場觀賞飛機起降時，可以嘗試辨別飛機的機型，例如波音777與空中巴士A350-1000的兩個主起落架各有6條輪胎，其他中型機則只有各4條輪胎；波音787與空中巴士A350有相似的機鼻構型，如何分辨？波音737與大小相近的空中巴士A320外觀有甚麼差異？