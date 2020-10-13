「機場小教室」－桃園機場滑行道

1架美國優比速航空貨運公司的波音747-8F全貨機降落桃園機場後滑行前往停機坪，滑行道黃色的中心線及綠色中心線燈清晰可見。 圖／桃園國際機場 提供

機場是飛機的家，也是旅客往來必經之地，旅客能夠平安完成旅程，幕後有整個團隊共同努力付出。「桃園機場小教室」介紹機場空側(Air side)設施與飛航作業過程，揭開神秘面紗，讓大家更瞭解機場運作。

機場跑道比喻為交通幹道，滑行道(Taxiway)就屬於支線，擔負連接跑道與停機坪的重任。桃園機場滑行道總長度超過27公里，是維繫航機運作的任督二脈。

滑行道同樣有名字，依照國際間的習慣，與跑道平行的主滑行道，使用單一英文字母命名。

桃園機場北側靠近D區停機坪的NP滑行道，黃色的中心線旁邊還漆成黑色加強辨識度。 圖／桃園國際機場 提供

桃園機場南側與南跑道同長的滑行道命名「S」，靠近航廈的滑行道命名「Q」；與平行滑行道連接之滑行道則以該平行滑行道名稱加一數字命名，例如「S1」、「N11」等。

滑行道標線在中間，稱為中心線，漆黃色，夜晚輔助綠色燈光；轉彎處裝藍色邊燈或藍色反光棒，機長滑行時鼻輪要壓在中心線上前進。

滑行道沒有紅綠燈，航機滑行由塔台管制員管制，指揮走那一條滑行道、在哪轉彎、在哪等待，機長不能自己亂走。

桃園機場北側W2與NP交叉口的滑行道標示牌，黑底黃字內容為現在所在位置，黃底黑字內容為前方或左右方的滑行道名稱。 圖／桃園國際機場 提供

滑行道不單飛機走，車輛也會通過或穿越，順序以起降航機優先，拖空飛機移位的拖車其次，地面車輛最後。滑行道交叉口旁有路標作用的標示牌，黑底黃字是現在位置，黃底黑字為前方或左右方滑行道名稱。

在桃園機場空側開車要考機坪駕照，空側交通監理由桃園機場公司航務處主管，交通違規不歸警察管，航務師開單處罰。

行駛在桃園機場南側交通道上各種地勤勤務車輛，駕駛人持用B類機坪駕照。 圖／桃園國際機場 提供

機坪駕照分A至E類，A類(例如航機引導車、拖車)可以通行跑道、滑行道等所有區域，行駛於該等區域之車輛必備警示燈、無線電對講機與廣播式車輛位置自動回報系統(ADS-B)，讓塔台管制員透過目視或地面監控雷達了解車輛位置及動向。

B類通行交通道及機坪等區域，C類通行勤務道路及行李處理場，D類環場道，E類限倉棧業者使用。目前B類駕照數量最多。