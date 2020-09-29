「機場小教室」－淺談桃園機場跑道(上)

桃園機場北跑道刨鋪完成，打開所有跑道燈光檢測。 圖／桃園國際機場 提供

機場是飛機的家，也是旅客往來必經之地，旅客能夠平安完成旅程，幕後有整個團隊共同努力付出。「桃園機場小教室」介紹機場空側(Air side)設施與飛航作業過程，揭開神秘面紗，讓大家更瞭解機場運作。

跑道(Runway)是每一座機場最重要的設施。形容機場運作靠天吃飯並不為過，為了符合「逆風起降」飛行需求，跑道規畫方向必須配合機場所在地盛行風的方向，才能夠在大部分的日子讓航機得到適合起降的風向。

飛行理論博大精深，學術上可以開好幾門課程。簡略來說，基本飛行原理「空氣動力學」結合升力、阻力、推力、重力這四個「力」。飛機本體重量是重力，流體力學介質空氣是阻力，飛機靠著發動機產生往前的動能是推力，當推力大於阻力，再結合機翼上下氣流速度差異產生升力，把飛機拉抬上天。

一架美國優比速貨運公司的波音747-8F全貨機準備降落桃園機場05R跑道。 圖／桃園國際機場 提供

巡航期間基本飛行的四個「力」維持均衡，降落時減少推力，阻力增加，飛機靠重力降低高度，機師精準操控速度與角度降落跑道。機師駕馭飛機理論看似簡單，卻是一門深奧的藝術。

飛機起降依賴前方吹來的風(逆風)才容易達到起飛需要的速度；降落前逆風方便維持最低安全空速，縮短起飛或降落使用跑道距離。

一架中華航空公司的波音747-400F全貨機剛降落桃園機場05R跑道，圖下方的「S」字樣為標示通往「S滑行道」的方向指引。 圖／桃園國際機場 提供

機場動工前需要五年以上風向調查，數據統計出來才能決定跑道座向。符合七成以上盛行風向，規劃與風向平行的跑道，如桃園機場配置；部份機場的風向會因季節而有顯著差異，此時便會設計成交叉跑道，或增設側風跑道，例如美國舊金山國際機場的配置。

桃園機場秋冬季吹東北季風時間長，夏季常吹西南風，兩個盛行風向時間超過一年三分之二的時間，建機場時選擇東北、西南走向平行跑道配置。