邀六都市長連署齊發聲 陳其邁：捍衛尊嚴立場不分藍綠

對國際氣候組織「市長聯盟」官方網頁將高雄等台灣六個城市會員標示為「中國」，高雄市長陳其邁邀六都市長共同連署發聲明，陳其邁今晚表示，他親自與台中市長盧秀燕通電話，獲得盧響應，同黨的台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦也呼應，尚待新北市長侯友宜、台北市長柯文哲回應，盼六都市長能串連，「捍衛我方尊嚴與立場，不分藍綠！」

陳其邁表示，台灣六都城市從來就不是中國一部分，註冊名稱遭片面更改，列入中國一部分，讓人無法接受，嚴正拒絕這項矮化行為，拒絕被列入「中國的城市」，他相信這件事藍綠六都市長能凝聚共識，共同參與連署聲明，態度一致。

接獲來自台灣的反彈與聲明後，究竟聯盟目前態度如何，是否置之不理或抱持老大心態？陳其邁說，這部分外交部也持續協助溝通，「會展現我們的態度與堅定立場」。聯盟是否受中國壓力才有這些「小動作」，陳其邁說，他不多揣測， 「我們要求很清楚，原本註冊是什麼就恢復原狀，拒絕接受片面的改變與矮化」。