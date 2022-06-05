法網／決賽倒數 納達爾教練：沒提到大滿貫22冠

台灣時間今天晚上9點就要迎接今年法網最終戰，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）有機會再推進新猷，不過他的教練莫亞（Carlos Moya）透露，團隊還沒提到可能的第22座大滿貫。

納達爾今年澳網摘下生涯第21座大滿貫，超越另兩位「三巨頭」約克維奇（Novak Djokovic）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）並列的20冠，獨居男網首位，今天有機會將紀錄推進到第22冠。

「我們還沒討論到22這數字，當然這已經浮現在地平線了，但這也會增加納達爾的壓力，這不是必要的。」昨天休兵日接受訪問的莫亞提到，納達爾已經贏下13座法網冠軍，今年或許就能迎接第14冠，如此紀錄已經很難被打破，「這17年來，他經歷了所有傷勢，他從沒掉出世界前10，他達到的這一切，不可思議。」

只要打進法網決賽，納達爾勝率還保持完美的百分百，不過今天是遭遇從沒碰頭過的挪威好手魯德（Casper Ruud），莫亞表示，團隊都知道最終戰對手是難纏角色，畢竟雖沒碰頭過，但魯德從2018年8月就到納達爾學院接受訓練，彼此十分熟悉。

「和納達爾熟悉的人都知道魯德有多優秀，我們對他充滿敬意，這會是場很久和很艱難的戰鬥，他知道這場地有多複雜，這會是很難打的一仗，他充滿自信，他是巡迴賽最佳紅土球員之一，我們會預期是場底線的對決，來回會很多拍。」莫亞說。

這才是魯德生涯首闖大滿貫決賽，莫亞承認，經驗是對納達爾當然是優勢，「這不會是第一個大滿貫決賽的最好打場地，什麼事都可能發生，我也不會厭倦再說一次，我們談得可是法網和納達爾。」