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法網／納達爾瞄準法網冠軍 有望成賽史最年長王者

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
納達爾，若能成功稱王，36歲的他將成為賽史最年長的男子單打冠軍得主。 法新社
納達爾，若能成功稱王，36歲的他將成為賽史最年長的男子單打冠軍得主。 法新社

將與挪威好手路德（Casper Ruud）在法國網球公開賽爭冠的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），若能成功稱王，36歲的他將成為賽史最年長的男子單打冠軍得主。

納達爾5日將於法網男子單打決賽對上路德，這將是納達爾生涯第14次踏上法網冠軍賽舞台，也是他第30次爭奪大滿貫賽冠軍頭銜。納達爾曾在紅土比賽上指導路德，如今兩人狹路相逢，猶如一場師徒大戰。

17年前，納達爾首度參賽即拿下法網冠軍，這次若能成功奪冠，將是他在法網拿下的第14座冠軍，也是他再寫歷史新頁的生涯第22座大滿貫賽冠軍。

36歲的納達爾對自己能走到這一步，和常人同感訝異。

上個月，在納達爾職業生涯不斷困擾著他的左腳傷勢，在羅馬再度爆發，讓他能否順利參加法網，打上了一個大問號。

納達爾坦承：「毫無疑問地，我寧願輸掉決賽，來換取一隻全新的腳。」他並未掩飾在法網的每一場比賽，都可能是他生涯最終戰的這個殘酷事實。

儘管存有隱憂，但納達爾在法網一路過關斬將，殺進最終的決賽，過程仍令人印象深刻。

他先是打了5盤、花了4個多小時，才擊敗加拿大選手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）晉級8強，接著和塞爾維亞的世界球王喬科維奇（NovakDjokovic）激戰4個小時，艱苦闖進4強。

4強賽與德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）鏖戰3個小時後，納達爾才在茲韋列夫腳踝受傷、被迫拄著枴杖退賽離場的情況下，晉級決賽。

截至目前為止，納達爾在法網的戰績是111勝3負，3場輸掉的比賽中，有兩場是敗在喬科維奇手下。

納達爾2005年首次在法網奪冠時，年僅19歲。

5日若能摘冠，納達爾將成為法網史上年紀最大的冠軍得主。目前紀錄保持者是同樣來自西班牙的已故好手吉梅諾（Andres Gimeno），他曾在50年前，以34歲「高齡」拿下法網冠軍。

法網

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