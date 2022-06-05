法網／初步檢查韌帶撕裂 球迷心疼、澤瑞夫IG粉絲暴增10萬
日前在對上「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）的四強戰中扭傷右腳退賽的德國新星澤瑞夫（Alexander Zverev）昨在個人IG發文更新傷勢狀況，他表示初步檢查為韌帶撕裂，接下來還得回到德國進行更詳細的檢查。
台灣時間3日晚間男單四強戰「蠻牛」納達爾對上澤瑞夫的比賽，雙方首盤鏖戰至搶7才由納達爾拿下，第二盤戰況同樣膠著，上演「互破大戰」，第12局納達爾打出直線致勝球，澤瑞夫在救球過程中右腳嚴重翻船，當下立刻痛到躺在地上哀嚎，畫面令粉絲揪心，納達爾也上前慰問澤瑞夫的傷勢。
澤瑞夫昨晚則在個人IG發布自己站在一架出租私人飛機前的照片，並向粉絲更新傷勢狀況，他寫道：「目前我正在回家的路上，經過初步的檢查，我的右腳應該是側韌帶撕裂，下周一我會飛到德國做更一步的檢查，並找出對我而言最好也最快速的治療方法。」
澤瑞夫也提到，自從受傷那天起，他陸陸續續收到了來自世界各地粉絲的祝福，他對此表示感激，球迷們的支持對現在的他非常重要，「我也將會盡我所能向你們持續更新進一步的狀況。法網，我們下次見！」
澤瑞夫這回受傷不只在現場就收到了紅土之王的關心，約克維奇（Novak Djokovic）也發布限時動態祝福他早日康復，特別的是，自澤瑞夫受傷後，至今短短2天，他的IG粉絲人數已由166萬人暴衝至176萬人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言