法網／球后斯威雅蒂法網摘冠 不忘為烏克蘭打氣
世界球后斯威雅蒂今天拿下生涯第2座法國網球公開賽女單冠軍後，情緒激動的要「烏克蘭保持堅強」，這樣的和平訴求，讓在場觀眾紛紛起身為她鼓掌。
21歲的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）在今天的單打決賽，僅花68分鐘就以6比1、6比3擊敗美國新星高夫（Coco Gauff）。
斯威雅蒂從2月的杜哈網賽開始，連續包辦印地安泉、邁阿密、斯圖加特、羅馬網賽，及此次法網的冠軍，寫下35連勝的佳績，追平美國名將大威廉絲（Venus Williams）2000年所創21世紀最長的連勝紀錄，並在3月取代已退休的巴蒂（Ashleigh Barty）坐上球后寶座。
斯威雅蒂今天賽後說：「我想對烏克蘭說些什麼，保持堅強，因為戰爭尚未平息。」她在這次法網期間，帽子始終都別上一條烏克蘭國旗色的緞帶。
她表示，她2月贏得杜哈網賽時，烏克蘭即爆發戰爭，「當時我曾盼望下一次我發表冠軍宣言時，情況已會有所改善」。她說，「我依舊抱持著希望。」
之後，她告訴國家廣播公司（NBC）說：「仗還在打，人們也還在受苦。」
「許多球員已經摘下（烏克蘭）緞帶，對於下場比賽和積分的問題也激烈的討論著。這和那（網球）無關，而是與（烏克蘭）整體情況有關，我希望大家能意識到這點。」
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