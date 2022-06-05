快訊

6移工駕車撞傷女騎士逃逸 仍搶救中...父心痛：現在沒政府了？

製造驚喜.... 搶麻吉、擄男友 嚇壞路人警察心累

北韓今一口氣發射8枚短程彈道飛彈 今年以來第18次挑釁

法網／球后斯威雅蒂法網摘冠 不忘為烏克蘭打氣

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
世界球后斯威雅蒂今天拿下生涯第2座法國網球公開賽女單冠軍。 新華社
世界球后斯威雅蒂今天拿下生涯第2座法國網球公開賽女單冠軍。 新華社

世界球后斯威雅蒂今天拿下生涯第2座法國網球公開賽女單冠軍後，情緒激動的要「烏克蘭保持堅強」，這樣的和平訴求，讓在場觀眾紛紛起身為她鼓掌。

21歲的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）在今天的單打決賽，僅花68分鐘就以6比1、6比3擊敗美國新星高夫（Coco Gauff）。

斯威雅蒂從2月的杜哈網賽開始，連續包辦印地安泉、邁阿密、斯圖加特、羅馬網賽，及此次法網的冠軍，寫下35連勝的佳績，追平美國名將大威廉絲（Venus Williams）2000年所創21世紀最長的連勝紀錄，並在3月取代已退休的巴蒂（Ashleigh Barty）坐上球后寶座。

斯威雅蒂今天賽後說：「我想對烏克蘭說些什麼，保持堅強，因為戰爭尚未平息。」她在這次法網期間，帽子始終都別上一條烏克蘭國旗色的緞帶。

她表示，她2月贏得杜哈網賽時，烏克蘭即爆發戰爭，「當時我曾盼望下一次我發表冠軍宣言時，情況已會有所改善」。她說，「我依舊抱持著希望。」

之後，她告訴國家廣播公司（NBC）說：「仗還在打，人們也還在受苦。」

「許多球員已經摘下（烏克蘭）緞帶，對於下場比賽和積分的問題也激烈的討論著。這和那（網球）無關，而是與（烏克蘭）整體情況有關，我希望大家能意識到這點。」

世界球后斯威雅蒂今天拿下生涯第2座法國網球公開賽女單冠軍。 新華社
世界球后斯威雅蒂今天拿下生涯第2座法國網球公開賽女單冠軍。 新華社

法網 斯威雅蒂

延伸閱讀

法網／斯威雅蒂3年內奪2冠 35連勝追平本世紀最長紀錄

法網／男單4強遇鬧場 挪威好手魯德：有點討厭

法網／澤瑞夫傷退後首發文：希望納達爾奪冠

法網／挪威之光！ 魯德稱與納達爾爭冠值得炫耀

相關新聞

法網／球后斯威雅蒂法網摘冠 不忘為烏克蘭打氣

世界球后斯威雅蒂今天拿下生涯第2座法國網球公開賽女單冠軍後，情緒激動的要「烏克蘭保持堅強」，這樣的和平訴求，讓在場觀眾紛...

法網／將與終生偶像爭冠 魯德：納達爾是場上完美典範

挪威好手魯德（Casper Ruud），今天凌晨在法網男單4強賽以3： 6、6：4、6：2、6：2逆轉擊敗克羅埃西亞名將...

法網／斯威雅蒂封后 35連勝平本世紀紀錄

法國網球公開賽昨晚進行女單決賽，21歲世界球后斯威雅蒂僅費時1小時8分鐘，以6：1、6：3輕取18歲美國新星高芙，抱回生...

法網／斯威雅蒂3年內奪2冠 35連勝追平本世紀最長紀錄

法國網球公開賽女單決賽今天由21歲的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）出戰18歲的美國新星高芙（Coco Gau...

法網／男單4強遇鬧場 挪威好手魯德：有點討厭

法國網球公開賽男單4強賽今天遭一名環保人士打斷，成功晉級的挪威好手魯德（Casper Ruud）賽後表示，這件事情有點「...

法網／澤瑞夫傷退後首發文：希望納達爾奪冠

法網男單四強賽發生最不願看到的結果，「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）對陣排名世界第三的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），當兩人激戰到第二盤時憾事發生，澤瑞夫不慎腳踝扭傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。