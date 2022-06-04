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法網／男單4強遇鬧場 挪威好手魯德：有點討厭

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
路透社報導，鬧場的女子為法國公民，她身穿白色T恤，上面印有「我們還剩1028天」字樣，她用掛在脖子上的繩子，將自己綁在球網邊緣。 路透社
路透社報導，鬧場的女子為法國公民，她身穿白色T恤，上面印有「我們還剩1028天」字樣，她用掛在脖子上的繩子，將自己綁在球網邊緣。 路透社

法國網球公開賽男單4強賽今天遭一名環保人士打斷，成功晉級的挪威好手魯德（Casper Ruud）賽後表示，這件事情有點「討人厭」，因為當下他有點不知所措。

路透社報導，鬧場的女子為法國公民，她身穿白色T恤，上面印有「我們還剩1028天」字樣，她用掛在脖子上的繩子，將自己綁在球網邊緣。

她白色T恤正反面印上的訊息，指的是聯合國針對氣候變遷的報告內容。

法國網球協會說：「一名環保人士闖進中央球場（Philippe Chatrier Court），用金屬線和膠水將自己綁在球網上。」

「這名年輕的法籍女子當天早上持有效門票進入球場，之後交由警方帶走。」

保全人員第一時間並未衝上前去，而是分散到球場四周，接著慢慢走向她，把她從網上解下來。

大會第8種子魯德和對手克羅埃西亞名將希利奇（Marin Cilic）很快被帶離球場，賽事中斷約15分鐘，當時魯德以3比6、6比4、4比1領先，終以3比6、6比4、6比2、6比2擊敗希利奇，5日決賽將對上法網13冠王納達爾（Rafa Nadal）。

賽後魯德表示：「說到這起抗議，有點兒，該怎麼說，也許該說『討厭』吧，因為我實在不曉得該如何反應。」

「這是個有些棘手和困難的情況。我之前從沒遇過這種事。我們被帶離開6、7分鐘，我後來得重新整頓一番，找回我的手感。」

法網

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