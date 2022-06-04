法網／挪威之光！ 魯德稱與納達爾爭冠值得炫耀

23歲選手魯德今天在法國網球公開賽4強賽打敗克羅埃西亞名將希利奇，成為首位闖進大滿貫賽單打決賽的挪威男子球員。路德將與西班牙紅土天王納達爾爭冠，兩人生涯首度交手。

路透社報導，路德（Casper Ruud）說他幼時就在電視上看了很多網賽，夢想有朝一日打大滿貫賽決賽，如今將與納達爾（Rafa Nadal）爭冠，以後得以炫耀一番。他也希望有助增進挪威同胞對這項運動的興趣。

大會第8種子魯德今天失首盤後急起直追，終以3比6、6比4、6比2、6比2擊敗希利奇（Marin Cilic），5日決賽將對上法網13冠王納達爾。納達爾稍早在另一場4強賽戰成7比6（8）、6比6時，德國對手澤瑞夫（Alexander Zverev）因腳踝受傷退賽，納達爾自動晉級決賽。

魯德有信心可以對納達爾在法網抱回13冠與相關紀錄如數家珍。

他今天賽後告訴記者：「當你看過…所有曾在決賽與他交手的人，現在換自己站在場上，感覺會很棒。」

「因此躋身爭冠行列是我退休後可以一直炫耀的事。我當然會在冠軍賽試試身手，若也能在退休後炫耀拿下冠軍就更棒了。」

對魯德來說，在法網出戰納達爾是「最大挑戰」，他承認要獲勝似乎是一項不可能達成的任務。

他說：「我會試著享受比賽。我是不被看好的一方，但我會試著在今天和明天晚上想像絕佳的致勝球和不可思議的對抽，因為如果我要有機會勝出，就會需要這樣，我將必須打出生涯最佳表現。」

「不過我還是必須相信自己能辦得到。」