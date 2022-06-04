法網／男單四強賽路德擊敗西里奇 將與納達爾爭冠

法國網球公開賽男單4強賽挪威好手路德（Casper Ruud）今天擊敗克羅埃西亞名將西里奇（Marin Cilic），路德5日將與納達爾（Rafael Nadal）爭奪冠軍金盃。

世界排名第八的路德這場比賽後來居上，以3-6、6-4、6-2、6-2擊敗西里奇。

這場比賽進行到第三盤第六局時，一名抗議者跑進球場將自己綁在網上，導致比賽一度中斷。

納達爾稍早在另一場準決賽對上茲韋列夫（Alexander Zverev），兩人激戰到第2盤時，茲韋列夫右腳踝受傷被迫退賽，由納達爾晉級冠軍戰。