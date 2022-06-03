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法網／美18歲小將高芙晉決賽 將與球后爭冠

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導
美國18歲小將高芙今天在法國網球公開賽女單準決賽獲勝，生涯首度打進大滿貫決賽。 法新社
美國18歲小將高芙今天在法國網球公開賽女單準決賽獲勝，生涯首度打進大滿貫決賽。 法新社

美國18歲小將高芙今天在法國網球公開賽女單準決賽，以6比3、6比1直落二擊敗義大利好手崔維尚，生涯首度打進大滿貫決賽，將與當今球后斯威雅蒂一決勝負。

法新社報導，高芙（Coco Gauff）和崔維尚（Martina Trevisan）這次都是第一次闖進大滿貫四強。如今高芙成為2004年俄羅斯前網球女將莎拉波娃（Maria Sharapova）贏得溫網之後，打入大滿貫決賽的最年輕選手。

高芙表示：「我想我現在有點驚訝，比賽過後我不知道該做何反應，我不知道說什麼好。」

兩名選手今天首盤情況不佳，總共犯下37個非受迫性失誤，第二盤高芙努力改善表現。

大會第18種子高芙決賽將對上的是今天剛拿下34連勝的波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

高芙若奪冠，將成為18年前莎拉波娃在倫敦打敗美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）之後，最年輕的大滿貫女單冠軍得主。

高芙說：「我會把它當成平常比賽來打。」

「它的確是大滿貫決賽，但現在這個世界上發生那麼多事，尤其是在美國，所以我不認為這值得強調。」

高芙發表感想前數個鐘頭，美國奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）一棟醫院大樓剛發生槍手殺害至少4人的案件，而美國各地近幾週已發生一連串大型槍擊案。

高芙離場前也在攝影機鏡頭寫下「和平，終止槍枝暴力」等文句，為家鄉祈求和平。

法網 高芙 小威廉絲 崔維尚 斯威雅蒂 莎拉波娃

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