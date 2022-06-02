法網／納達爾備戰男單四強 力拚進決賽慶祝36歲生日

法網男單四強賽事將在明天登場，西班牙男網名將納達爾希望以生涯第14次打進法網決賽來慶祝他的36歲生日。他承認，這可能是他破紀錄職業生涯的最後一次。

13度法網男單冠軍的納達爾（Rafael Nadal），將在四強賽事面對德國好手澤瑞夫（AlexanderZverev），爭取決賽門票。但很明顯的是，納達爾長期的慢性腳傷讓他有時日無多的感覺。

納達爾在八強賽事中以漂亮的4盤戰績擊敗長年對手約克維奇（Novak Djokovic）後說：「對於過去3個半月，我唯一能說的就是不容易。」

「但我必須繼續前進。」

追逐生涯破紀錄第22次大滿貫賽事封王的納達爾，目前已超越喬科維奇和瑞士網球名將費德勒（RogerFederer）在這方面的紀錄，納達爾一直在尋找治療腳傷的方法。

「如果我們不能找到改進之道或小小的解決方案，那麼這對我來說將變得超級困難。」

「我只是享受我有機會來到這裡的每一天，而不去考慮未來會發生什麼。」