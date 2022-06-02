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法網／英雄惜英雄！ 納達爾：三巨頭誰是史上最佳已不重要
「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）日前在八強戰擊敗世界球王約克維奇（Novak Djokovic），生涯第15度闖進法網男單四強，賽後被問到如何看待同世代的「三巨頭」，他說：「誰拿到了最多的大滿貫冠軍，或者誰是史上最佳，這些都沒那麽重要了，因為我們的水準都很平等，差別不大。」
「紅土之王」納達爾今年初在約克維奇缺席澳網的情況下，把握機會拿下生涯第21座大滿貫冠軍，寫下新猷。這回來到自己最熟悉的紅土場地，力拼生涯第22座大滿貫，同時也是在法網的第14冠。
談及網壇「BIG3」費德勒（Roger Federer）、約克維奇（Novak Djokovic）與自己之間的競爭，納達爾說：「我們在最重要的大舞台交手了好多年，一起寫下了很多不可思議的篇章，這一切都很特殊，也很令人感動。」他提到，關於誰能贏下最多大滿貫、誰是GOAT（史上最佳球員，Greatest Of All Time）的討論永遠不會消失，「我認為這已經沒那麽重要了，我們都實現了各自的夢想，我們一起寫下了網壇從未有過的歷史。」
納達爾接著說：「所以在我看來，究竟誰拿到了最多的大滿貫冠軍，或者誰是史上最佳，這些都沒那麽重要了，因為我們的水準都很平等，差別不大，所以其他的事情都無所謂了。」
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