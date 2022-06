法網／魯內的無禮毀掉比賽！ 丹麥小將握手態度不佳挨批

本屆法網打出驚奇的19歲丹麥小將魯內(Holger Rune)在昨晚的八強賽不敵第八種子挪威名將魯德(Casper Ruud),賽後魯內與魯德握手時態度不佳,也遭大批網友批評。

非種子選手魯內昨晚以1:6、6:4、6:7、3:6輸球,賽後他與魯德握手時,僅稍微握一下就立刻將頭撇開閃人,就連魯德也尷尬地搖了搖頭。

魯內不禮貌的這一幕也被放上推特,下方網友留言:「魯德的表情說明了一切,這位年輕人必須學著改變自己的態度。」還有人巧妙運用兩人的姓氏Ruud和Rune造句:「魯內對魯德的無禮毀掉了這場比賽。(Rune has ruined this match by being rude to Ruud.)」

賽後魯內則說:「顯然我很失望,我無法打出更棒的表現,不過我仍必須回頭看看過去2個星期,這依舊是段很棒的旅程,我打了一些好比賽。」