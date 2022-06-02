法網／魯內的無禮毀掉比賽！ 丹麥小將握手態度不佳挨批

本屆法網打出驚奇的19歲丹麥小將魯內（Holger Rune）在昨晚的八強賽不敵第八種子挪威名將魯德（Casper Ruud），賽後魯內與魯德握手時態度不佳，也遭大批網友批評。

非種子選手魯內昨晚以1：6、6：4、6：7、3：6輸球，賽後他與魯德握手時，僅稍微握一下就立刻將頭撇開閃人，就連魯德也尷尬地搖了搖頭。

魯內不禮貌的這一幕也被放上推特，下方網友留言：「魯德的表情說明了一切，這位年輕人必須學著改變自己的態度。」還有人巧妙運用兩人的姓氏Ruud和Rune造句：「魯內對魯德的無禮毀掉了這場比賽。（Rune has ruined this match by being rude to Ruud.）」

賽後魯內則說：「顯然我很失望，我無法打出更棒的表現，不過我仍必須回頭看看過去2個星期，這依舊是段很棒的旅程，我打了一些好比賽。」