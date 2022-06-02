快訊

桃園以南等19縣市跟進延長遠距教學 各縣市做法一次看

獨家專訪車海榮：南韓史上首位LGBT議員誕生

摩鐵裝針孔爆老闆是檢察官 雄檢：業者配偶是台南地檢署前檢察官

法網／魯內的無禮毀掉比賽！ 丹麥小將握手態度不佳挨批

聯合新聞網／ 綜合報導
魯內(左)在輸球後被批評賽後上網與魯德(右)握手時態度不佳。 美聯社
魯內(左)在輸球後被批評賽後上網與魯德(右)握手時態度不佳。 美聯社

本屆法網打出驚奇的19歲丹麥小將魯內（Holger Rune）在昨晚的八強賽不敵第八種子挪威名將魯德（Casper Ruud），賽後魯內與魯德握手時態度不佳，也遭大批網友批評。

非種子選手魯內昨晚以1：6、6：4、6：7、3：6輸球，賽後他與魯德握手時，僅稍微握一下就立刻將頭撇開閃人，就連魯德也尷尬地搖了搖頭。

魯內不禮貌的這一幕也被放上推特，下方網友留言：「魯德的表情說明了一切，這位年輕人必須學著改變自己的態度。」還有人巧妙運用兩人的姓氏Ruud和Rune造句：「魯內對魯德的無禮毀掉了這場比賽。（Rune has ruined this match by being rude to Ruud.）」

賽後魯內則說：「顯然我很失望，我無法打出更棒的表現，不過我仍必須回頭看看過去2個星期，這依舊是段很棒的旅程，我打了一些好比賽。」

法網

相關新聞

法網／拍落丹麥19歲黑馬晉4強 魯德：挪威網壇重要一刻

在同年齡的「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）於8強止步後，丹麥19歲新星魯內（Holger Rune）...

法網／魯內的無禮毀掉比賽！ 丹麥小將握手態度不佳挨批

本屆法網打出驚奇的19歲丹麥小將魯內（Holger Rune）在昨晚的八強賽不敵第八種子挪威名將魯德（Casper Ruud），賽後魯內與魯德握手時態度不佳，也遭大批網友批評。

法網／希利奇四大滿貫都打進4強 四大天王外現役第五人

克羅埃西亞猛將希利奇（Marin Cilic）歷經五盤大戰告捷，生涯首度闖進法國網球公開賽男單4強，達成在4大滿貫賽事均闖進4強的成就，也是除了四大天王之外的現役第5人。

法網／球后斯威雅蒂晉女單4強 緊追大小威連勝紀錄

世界排名第一的波蘭網球女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在法網8強賽直落二克敵，輕取美國女將皮古拉（Jessic...

法網／41冠的對決 蠻牛「跨月」剋小約

法國網球公開賽男單8強賽，昨天上演「紅土之王」納達爾、世界球王約克維奇生涯第59次對決，也是雙方近4年第3次在法網碰頭，...

法網／4小時跨夜大戰才勝出 納達爾：比賽時間太晚了

西班牙「蠻牛」納達爾今天力克塞爾維亞強敵約克維奇後，堅持自己還得繼續拚，才能在法國網球公開賽第14度封王，並說他與喬帥之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。