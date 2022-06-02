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法網／希利奇四大滿貫都打進4強 四大天王外現役第五人

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
33歲的希利奇生涯首闖法網男單4強，也達成在4大滿貫賽事均闖進4強的紀錄。 美聯社
33歲的希利奇生涯首闖法網男單4強，也達成在4大滿貫賽事均闖進4強的紀錄。 美聯社

克羅埃西亞猛將希利奇（Marin Cilic）歷經五盤大戰告捷，生涯首度闖進法國網球公開賽男單4強，達成在4大滿貫賽事均闖進4強的成就，也是除了四大天王之外的現役第5人。

法新社報導，本屆大會第20種子希利奇今天打出33記「愛司」和88個致勝球，以5比7、6比3、6比4、3比6、7比6（10/2）力克大會第7種子的俄羅斯選手羅布雷夫（Andrey Rublev）。

33歲的希利奇如今是繼約克維奇（NovakDjokovic）、納達爾（Rafael Nadal）、費德勒（RogerFederer）和墨瑞（Andy Murray）之後，第5位在4大滿貫賽事均闖進4強賽的現役選手。

今天另一場8強賽中，魯德以6比1、4比6、7比6（7/2）、6比3擊敗丹麥小將魯內（Holger Rune），成為首位闖入大滿貫賽4強的挪威男子選手。

西里奇和路德將在3日的4強賽爭奪決賽門票。

而當天另一場4強賽，則是由法網13冠王西班牙「蠻牛」納達爾對戰德國名將澤瑞夫（AlexanderZverev）。

法網

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