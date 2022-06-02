法網／球后斯威雅蒂晉級4強 緊追大小威廉絲紀錄

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
波蘭網球女將斯威雅蒂晉級法網4強。 美聯社
波蘭網球女將斯威雅蒂晉級法網4強。 美聯社

世界排名第一的波蘭網球女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在法網8強賽直落二克敵，輕取美國女將皮古拉（JessicaPegula），晉級法網4強。

法新社報導，斯威雅蒂以6比3、6比2直落二，擊敗皮古拉晉級，將於明天4強賽對決俄羅斯女將卡薩金娜（Daria Kasatkina）。

斯威雅蒂贏得本戰後，連勝紀錄推進到33場，如果她本週拿下第2座法網后冠，將追平21世紀女子網球選手最長連勝紀錄。

美國名將小威廉絲（Serena Williams）曾在2013年創下本世紀第2長的34連勝紀錄，她的姊姊大威廉絲（Venus Williams）則在2000年寫下本世紀最長35連勝紀錄。

法網 斯威雅蒂 大威廉絲 小威廉絲

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