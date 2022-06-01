快訊

美女作家列「3種人最可怕」 汪小菲全中了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法網／對決逾4小時力克約克維奇 納達爾第15度晉4強

中央社／ 巴黎31日綜合外電報導
納達爾第15度晉級法網4強賽，賽後坦言可能是最後一次參賽。 路透社
納達爾第15度晉級法網4強賽，賽後坦言可能是最後一次參賽。 路透社

西班牙男網名將納達爾與長年對手、現任世界球王約克維奇今天在法國公開賽8強賽對決，是兩人生涯第59場對戰，在激戰超過4個小時後，納達爾以6比2、4比6、6比2、7比6（7比4）獲勝，第15度晉級法網4強賽。

納達爾（Rafael Nadal）在首盤兩度破發，花了52分鐘以6比2先馳得點。

第二盤，約克維奇（Novak Djokovic）再被雙破發、0比3落後的情況下急起反攻，最後以6比4扳回一城。這時比賽已進行2小時16分鐘。

第三盤，納達爾再次兩度破發，再度以6比2再下一城，以2比1領先。這時比賽已進行3個小時。

第四盤，兩人激戰超過1小時，進入搶七戰，納達爾最終以7比6（7比4）獲勝。

納達爾將在4強賽對上德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），爭取決賽門票。

約克維奇與納達爾長達16年的史詩般競爭關係在這場比賽重現。

納達爾以6比2、4比6、6比2、7比6（7比4）擊敗約克維奇。 歐新社
納達爾以6比2、4比6、6比2、7比6（7比4）擊敗約克維奇。 歐新社

6月3日將滿36歲的納達爾，自2005年拿下首座法網冠軍以來，之前在這項大滿貫賽事累積史上最高109場勝利，僅輸過3場比賽。

他在本屆法網第4輪比賽對上21歲加拿大好手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）時，罕見打了5盤大戰才勝出，是他在法網第3次被逼到5盤。

納達爾在賽後坦言，現在不只事關他今年的法網冠軍頭銜，也可能攸關他的整個網球生涯前景。

納達爾表示：「我知道自己的情況，也接受它。我沒什麼好抱怨的。」他在抵達法網前，還不確定自己能否參賽，因為他在今年羅馬大師賽（RomeMasters）期間長年足傷復發，他的網球生涯一大部分時間都為這個傷所苦。

納達爾說：「我單純享受還能在這裡再比賽一屆。而且老實說，我在這裡打的每一場比賽，我都不知道會不會是我在法網的最後一場比賽。」

「蠻牛」納達爾的破紀錄21次大滿貫賽冠軍，有13次是在法網紅土球場贏得。

約克維奇自從2006年在法網首度對上納德爾後，之前兩人對戰累積30勝28敗紀錄。不過，納達爾之前在紅土球場以19勝8敗戰績優於約克維奇，且兩人之前在法網的9次對戰，7次由納達爾取勝。

然而，約克維奇去年在法網4強賽擊敗納達爾，最後贏得生涯第2座法網獎盃。

法網

延伸閱讀

法網／想白天打納約大戰 納達爾夜間登場不開心

法網／梅總、西西帕斯爆冷出局 籤表上下區成不平等對決

法網／第59次約納大戰將登場 教頭：約帥準備打10盤

法網／納達爾5盤險勝 小約以逸待勞

相關新聞

法網／「跨月」大戰拍落約克維奇 納達爾：神奇的一晚

「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）今天在法網男單8強賽與世界球王約克維奇（Novak Djokovic）上演...

法網／「神仙打架」不敵納達爾 約克維奇：輸給更好的選手

法網男單8強賽今天凌晨上演納達爾（Rafeal Nadal）與約克維奇（Novak Djokovic）生涯第59度的對決...

法網／斷阿爾卡拉斯14連勝 澤瑞夫晉4強衝擊大滿貫首冠

德國名將茲韋列夫今天在法國網球公開賽，以6比4、6比4、4比6、7比6（9比7）力克西班牙新星艾卡拉茲，連續兩年闖進法網...

法網／世界排名59 崔維尚晉女單4強續寫驚奇

今年法網前才拿下生涯首座WTA巡迴賽冠軍，世界排名59的義大利女將崔維尚延續驚奇之旅，昨天在法網女單8強賽面對去年美網亞...

法網／對決逾4小時力克約克維奇 納達爾第15度晉4強

西班牙男網名將納達爾與長年對手、現任世界球王喬科維奇今天在法國公開賽8強賽對決，是兩人生涯第59場對戰，在激戰超過4個小...

法網／18歲美國女將高芙擺平前輩 將與崔維尚爭決賽賽門票

美國18歲網球女將高夫今天直落兩盤擊退同胞史蒂芬斯，晉級法國公開賽4強，將遭遇同樣是第一次闖進大滿貫賽準決賽的義大利好手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。