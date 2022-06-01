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法網／斷阿爾卡拉斯14連勝 澤瑞夫晉4強衝擊大滿貫首冠
德國名將澤瑞夫今天在法國網球公開賽，以6比4、6比4、4比6、7比6（9比7）力克西班牙新星阿爾卡拉斯，連續兩年闖進法網男單4強，向贏得首座大滿貫賽冠軍邁進。
大會第3種子澤瑞夫（Alexander Zverev）花了3小時18分鐘解決第6種子阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），這是他首度在大滿貫賽擊敗大會前10大種子。
25歲的澤瑞夫之前4度闖進大滿貫賽4強，3度在4強止步，2020年在美國公開賽決賽敗給奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）。他接下來將與西班牙「蠻牛」、13屆法網冠軍納達爾（Rafael Nadal）交鋒。
19歲的「小蠻牛」阿爾卡拉斯生涯首度闖進法國公開賽男單8強，本季已拿下4座ATP冠軍且是14連勝中，本月稍早在馬德里大師賽決賽痛宰澤瑞夫而奪冠，但連勝也被他斬斷。
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