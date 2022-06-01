法網／美國女將高夫挺進4強 將與崔維尚爭冠軍賽門票
美國18歲網球女將高夫今天直落兩盤擊退同胞史蒂芬斯，晉級法國公開賽4強，將遭遇同樣是第一次闖進大滿貫賽準決賽的義大利好手崔維尚，爭奪冠軍戰門票。
排名世界23的高夫（Coco Gauff）以7比5和6比2連下兩盤，擺平前輩史蒂芬斯（Sloane Stephens），贏得生涯在大滿貫賽最大勝利。
世界排名第59的崔維尚（Martina Trevisan）以6比2、6比7 （3比7）、6比3克敵，擊敗加拿大第17種子費南德茲（Leylah Fernandez），生涯首度闖進法網及大滿貫4強。
今年28歲的崔維尚曾在2020年法網以會外晉級者之姿，爆冷打進8強，她是自2013年艾拉妮（SaraErrani）以來首個打進法網4強的義大利女將。
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