法網／氣走西西帕斯進8強 丹麥小將不想與「小蠻牛」做比較

19歲小將魯內今天爆冷拍落世界排名第4的希臘名將西西帕斯，成為第一位闖進法國網球公開賽男單8強的丹麥球員，他賽後信心滿滿地說：「我可以擊敗任何對手」。

法新社報導，世界排名40的魯內（Holger Rune）今天在整場54個致勝球加持下，終場以7比5、3比6、6比3、6比4擊敗2021年法網亞軍西西帕斯（StefanosTsitsipas），接下來將與大會第8種子挪威好手路德（Casper Ruud）爭奪4強門票。

上一次有丹麥男子球員闖入任何一場大滿貫賽8強，是1967年美國公開賽的萊希利（Jan Leschly）。

魯內今天賽後說：「我對自己很有信心，只要打球夠專注，我幾乎可以擊敗所有對手。」

「但話說回來，我必須專注當下，否則誰都可以打敗我。所以真正的重點在專注力上，專注在球技上。」

在另一位19歲小將、西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）同樣闖進8強情況下，法網繼德國選手德里克曼（Hendrik Dreekman）、烏克蘭選手梅德維夫（Andrei Medvedev）之後，時隔28年再度看到兩位未滿20歲的新星同時過關斬將到這一關。

魯內只比世界排名第6的艾卡拉茲「老」一星期，在西西帕斯成為他手下最新一個敗將之後，並不接受自己被拿來跟艾卡拉茲做比較。

魯內指艾卡拉茲得到外界的關注是應該的，「他做出很多了不起的事，打敗了約克維奇（ NovakDjokovic）、納達爾（Rafa Nadal）等勁敵」。

「這是他應得的，他每次都在進步。對我來說這並不是問題；我有自己的步調，照自己的時程進步。每個人都有自己的路，而我在走我的路。」