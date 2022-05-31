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法網／梅總、西西帕斯爆冷出局 籤表上下區成不平等對決

台灣醒報／ 台北報導
梅德維夫與西西帕斯相繼爆冷在16強出局，讓8強籤表上下半部形成排名差很大的現象。 路透社
梅德維夫與西西帕斯相繼爆冷在16強出局，讓8強籤表上下半部形成排名差很大的現象。 路透社

網壇大滿貫賽事法網男單16強就出現許多看點，2號種子「巨人殺手」梅德維夫與4號種子、去年亞軍的希臘好手西西帕斯31日都止步16強，加上法網嚴格採用ATP世界排名分種子，讓蠻牛納達爾與當紅炸子雞小蠻牛艾卡列茲都被分進8強的上半區，該區還有三天王之一的約帥與3號種子澤瑞夫，下半區在梅總與西西帕斯落敗後，兩相對比、分區非常不平均。

梅總、西西帕斯皆爆冷出局

根據《雪梨晨間先鋒報》報導，大滿貫賽事法網男單才剛打到16強，就出現大型冷門，先是30日晚間，去年法網亞軍、世界積分第四（同時也是本屆第4種子）的希臘反拍天才西西帕斯意外爆冷，竟然遭到年僅19歲的丹麥小將魯內以3：1淘汰。

而冷門還沒完，緊接著出場的2號種子、巨人殺手梅總更慘，一路上都直落三解決對手的梅總，面對克羅埃西亞老將西利奇，慘遭直落三清盤，這也代表下半區的兩大好手梅總與西西帕斯雙雙止步31日的男單16強。

上半區過強、天王戰提前

雖然爆冷戲碼好看，但接下來的兩半區熱度差距就有點巨大，據《富比世》報導，法網嚴格參照世界排名來排種子序，而不會依照過往實績來重排，這也導致在世界排名前列都參賽的情況下，高居奪冠熱門前三的紅土之王、蠻牛納達爾只能被排在5號種子（目前積分世界第五），導致蠻牛與約帥的天王級對決會提早到8強就開打。

再看8強賽上半區的另一場對戰，另一名奪冠熱門「小蠻牛」帶著紅土14連勝的氣勢（接連收下巴賽隆納大師賽與馬德里大師賽冠軍），8強要對決德國希望澤瑞夫，這又是一場話題度高的熱門賽事，兩人此前才在馬德里大師賽決賽別苗頭，當時是小蠻牛以直落二終結澤瑞夫的衛冕夢。

總論8強的上半區就齊聚奪冠的前三熱門選手、以及排名高居世界第3的澤瑞夫，下半區少了梅總和西西帕斯後，魯內、西利奇、盧布列夫、魯德相對來說就沒那麼吸睛，這也是專家希望法網的種子序規則需要修正的主因。

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