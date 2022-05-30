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法網／西班牙小將艾卡拉茲直落三甩對手 晉男單8強

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導
阿爾卡拉斯。 路透。
阿爾卡拉斯。 路透。

西班牙網壇新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天以直落三盤的成績淘汰俄羅斯對手卡查諾夫（Karen Khachanov），生涯首度闖進法國公開賽男單8強。

19歲的阿爾卡拉斯本季已拿下4座ATP冠軍，今天在夜間比賽以6比1、6比4、6比4勝出，接下來將挑戰大會第3種子德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）。

名列本屆法網第6種子的阿爾卡拉斯，本月稍早在馬德里大師賽決賽痛宰茲韋列夫而奪冠，而早在決賽前，還解決了塞爾維亞的約克維奇（NovakDjokovic）和同胞納達爾（Rafael Nadal）。

阿爾卡拉斯今天追平自己去年挺進美國公開賽男單8強的大滿貫賽最佳成績，接下來若搶到法網4強門票，將遭遇喬科維奇和納達爾之間的勝方。

阿爾卡拉斯已經是繼2006年的約克維奇之後，挺進法網16強最年輕的男子選手。喬科維奇當年後來在8強賽吞敗，而擊敗他的正是後來奪冠的納達爾。

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