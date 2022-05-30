快訊

行政院大撒幣300億補貼租金：是德政，還是買票？

比三級警戒更焦慮…疫情下的幼兒照顧難題 家長瀕臨崩潰

影片曝光！保一總隊警察打警察 學弟殘暴打斷學長腿骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法網／苦戰5盤挺進8強 納達爾：每場都當最後1場打

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導
納達爾苦戰5盤後挺進法網男單8強，下一戰將遇上球王約克維奇。 法新社
納達爾苦戰5盤後挺進法網男單8強，下一戰將遇上球王約克維奇。 法新社

西班牙猛將納達爾今天苦戰5盤後挺進法國網球公開賽男單8強，他賽後表示，征戰多年傷痛纏身，讓他不由得會想，「現在在這裡每場比賽，都可能是最後一場」。

35歲的納達爾（Rafael Nadal）今天花了4小時又21分鐘，才以3比6、6比3、6比2、3比6、6比3力退加拿大好手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime），生涯第16度挺進法網8強。

這僅僅是他在法網參賽17年、打了112場比賽裡面，第3次的5盤大戰。

賽後納達爾盛讚21歲的奧格-阿里辛表現優異：「菲利克斯（奧格-阿里辛）是位很棒的球員，他非常年輕，力量很夠，移位也很快。」

奧格-阿里辛滿意自己的表現，也稱讚納達爾說：「他每每都在必要時交出更好的表現，我做了我能做的，他很積極，防守也非常好。」

納達爾先前出賽羅馬大師賽時腳傷復發，甚至不知道能不能順利參加法網。去年他錯過了溫布頓錦標賽、奧運以及美國公開賽。

2005年初次參加法網就勇奪男單冠軍的納達爾說：「我知道我的狀況，我也接受我的狀況，我不能抱怨太多。我挺進了法網8強，兩個半星期前，我還不知道能不能來到這裡。」

「我就是單純享受我又能有1年來到這裡這件事，坦白說，我不知道現在我在這裡打的每場球，會不會是網球生涯在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）的最後1場。」

「這就是我現在的狀況；當然，我又再用我的腳挺過了1場艱難的球賽，我不知道接下來會怎麼樣。」

納達爾將在8強賽遇上世界排名第1的約克維奇（Novak Djokovic），這是兩人第10度在法網交手，也是2006年兩人首度對戰以來，生涯第59度遭遇。

納達爾對此表示：「我們都很熟悉彼此，對戰歷史多，我只能說，我會專心打，試著拿出我最好的球技，戰到最後。」

法網 Rafael Nadal Novak Djokovic

延伸閱讀

法網／約克維奇挺進8強 可能遭遇納達爾提前廝殺

法網／約克維奇挺進8強 可能遭遇納達爾提前廝殺

法網／延續一盤未失演出 約克維奇連13年闖8強

法網／延續一盤未失演出 約克維奇連13年闖8強

相關新聞

法網／五盤大戰闖8強碰約克維奇 納達爾：會奮戰到最後一刻

一盤未失紀錄雖破，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）仍是勝利一方，他今天凌晨歷經五盤大戰才以3：6、6：3...

法網／推進30連勝 球后斯威雅蒂平常心看待

年僅20歲的世界球后斯威雅蒂，昨天在法網女單第2輪賽事遭遇美國選手莉絲凱，最終僅花61分鐘就以6：0、6：2勝出，將個人...

法網／苦戰5盤挺進8強 納達爾：每場都當最後1場打

西班牙猛將納達爾今天苦戰5盤後挺進法國網球公開賽男單8強，他賽後表示，征戰多年傷痛纏身，讓他不由得會想，「現在在這裡每場...

法網／詹詠然不敵比利時組合 女雙16強止步

台灣網球雙打好手詹詠然與澳洲搭檔史托瑟今天凌晨在法國網球公開賽女雙16強賽先盛後衰，以6比1、3比6、4比6不敵比利時...

法網／約克維奇挺進8強 可能遭遇納達爾提前廝殺

世界排名第一的塞爾維亞網球名將約克維奇今天在法國公開賽以直落3輕取阿根廷好手史瓦茲曼晉級。他與宿敵西班牙猛將納達爾廝殺的...

法網／直落3晉8強 球王勢頭旺

不同於女單種子掉滿地，法網男單前9種子全部晉級第四輪，尋求連霸的塞爾維亞「世界球王」約克維奇昨天晚上更率先拿到8強門票，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。