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法網／詹詠然不敵比利時組合 女雙16強止步

中央社／ 台北30日電
詹詠然（右）與女雙搭擋史托瑟止步法網女雙16強。 圖／劉雪貞提供
詹詠然（右）與女雙搭擋史托瑟止步法網女雙16強。 圖／劉雪貞提供

台灣網球雙打好手詹詠然與澳洲搭檔史托瑟今天凌晨在法國網球公開賽女雙16強賽先盛後衰，以6比1、3比6、4比6不敵比利時組合，無緣8強。

網壇4大滿貫賽事之一的法國網球公開賽在巴黎舉行，詹詠然與澳洲女將史托瑟（Samantha Stosur）組成「台澳組合」，出征女雙賽事，前一役淘汰今年澳洲網球公開賽女雙亞軍組合、哈薩克的戴妮琳娜（Anna Danilina）與巴西的哈達德梅雅（Beatriz Haddad Maia），晉級16強。

「台澳組合」16強賽對手為比利時組合詹妮夫絲凱（Maryna Zanevska）與齊默爾曼（Kimberley Zimmermann），「台澳組合」開賽連保帶破，一口氣連拿5局，以6比1搶下首盤。

「台澳組合」次盤歷經前段先破對手發球局，盤中遭遇亂流，發球局接連失守，以3比6讓出第2盤。

雙方決勝盤一路互保，「台澳組合」盤末接連化解4個破發點，仍未能解除破發危機，最終以4比6落敗。

法網 詹詠然

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