快訊

美股收復5月全部失地⋯是否已是底部？投資人看這情況毫無把握

少女疑好奇誤觸推土機開關遭夾昏 搶救2小時仍身亡

商務人士邊境鬆綁 經部：朝縮短隔離天數規劃

法網／破發機會沒掌握 詹皓晴法網混雙次輪止步

中央社／ 台北28日電
詹皓晴（左）與日本混血好手麥克拉克蘭（右）。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（左）與日本混血好手麥克拉克蘭（右）。圖／劉雪貞提供

全場逼出對手4個破發點，詹皓晴與日籍拍檔麥克拉克蘭卻都沒能掌握，兩人在法國網球公開賽混雙次輪，以4比6、5比7不敵美國女將馬蒂內茲與德國的克拉維茲抱憾出局。

法國網球公開賽是網壇4大滿貫賽當中，唯一的紅土賽事，詹皓晴與日本女將青山修子聯手的女雙，首輪就提前出局，而與紐西蘭與日本混血雙打好手麥克拉克蘭（Ben McLachlan）合拍的混雙，也在今天次輪止步。

詹皓晴與日本籍的麥克拉克蘭，今天碰上馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與克拉維茲（KevinKrawietz）這對「美德聯軍」，雙方全場勢均力敵，兩組人馬各僅逼出對方4個破發點，可惜「台日組合」全都失手沒有把握，反觀對手成功拿下兩個，這也成了勝負的分水嶺。

首盤開局雙方以1比1打平，不料第3局「台日組合」就碰上狀況，發球局先遭對手攻破，也陷入1比2落後。

第4局「台日組合」雖成功逼出破發機會，一度有機會扳平局數，無奈卻被對手成功化解保發，並拉開差距，接下來雙方互相死守，「台日組合」先以4比6丟掉首盤。

次盤戰況膠著，雙方在前10局以5比5打平，沒有一方暴露出任何破發機會，關鍵第11局「台日組合」遭遇亂流，被對手連拿4分破發得逞，也讓「美德聯軍」取得聽牌優勢。

接下來詹皓晴與麥克拉克蘭也未能攻破對手發球局、延長戰線，最終以5比7讓出，遺憾吞敗遭淘汰。

法網 詹皓晴

延伸閱讀

法網／19歲小蠻牛闖進第四輪 成約克維奇後最年輕球員

法網／「台澳組合」發威 詹詠然淘汰澳網亞軍挺進女雙16強

法網／推進30連勝 球后斯威雅蒂平常心看待

法網／8強對決差一步 約克維奇和納達爾同日進16強

相關新聞

法網／破發機會沒掌握 詹皓晴法網混雙次輪止步

全場逼出對手4個破發點，詹皓晴與日籍拍檔麥克拉克蘭卻都沒能掌握，兩人在法國網球公開賽混雙次輪，以4比6、5比7不敵美國女...

法網／將遭遇叔叔執教選手 納達爾：他不會希望我輸

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在法網男單第三輪，以6：3、6：2、6：4直落三擊敗荷蘭選手范德贊舒...

法網／推進30連勝 球后斯威雅蒂平常心看待

年僅20歲的世界球后斯威雅蒂，昨天在法網女單第2輪賽事遭遇美國選手莉絲凱，最終僅花61分鐘就以6：0、6：2勝出，將個人...

法網／19歲小蠻牛闖進第四輪 成約克維奇後最年輕球員

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在法網男單第3輪，以6：4、6：4、6：2擊敗美國選手科達...

法網／「台澳組合」發威 詹詠然淘汰澳網亞軍挺進女雙16強

即便對手頂著今年澳網女雙亞軍光環，台灣網球雙打好手詹詠然和澳洲史托蘇兒依舊沒再怕，兩人僅用81分鐘，就以2比0直落二淘汰...

法網／8強對決差一步 約克維奇和納達爾同日進16強

網球巨星喬科維奇（Novak Djokovic）和納達爾（Rafael Nadal）今天在法國網球公開賽告捷，雙雙以直落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。