約克維奇和納達爾法網告捷 挺進男單前16強

中央社／ 巴黎27日綜合外電報導
約克維奇晉級男單前16強。 路透社
約克維奇晉級男單前16強。 路透社

網球巨星約克維奇（Novak Djokovic）和納達爾（Rafael Nadal）今天在法國網球公開賽告捷，雙雙以直落三擊敗對手晉級男單前16強。

法新社報導，衛冕法網冠軍的約克維奇今天以6-3、6-3、6-2擊敗斯洛維尼亞選手貝德尼（AljazBedene）；納達爾則以6-3、6-2、6-4取勝荷蘭好手范德贊德舒爾普（Botic Van de Zandschulp）。

約克維奇下一場對手是大會第15種子的阿根廷選手史瓦茲曼（Diego Schwartzman）；納達爾則將在第4輪面對大會第9種子加拿大猛將奧格-阿里辛（FelixAuger-Aliassime）。

若順利晉級，世界排名第一的約克維奇和13屆法網冠軍納達爾將在法網8強賽對戰。

法網

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