法網／不敵陸將止步2輪 哈蕾普自曝恐慌發作

羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep）今天在法國網球公開賽女單第2輪，以6比2、2比6、1比6敗給中國19歲小將鄭欽文，哈蕾普透露自己在比賽中恐慌發作，不知如何是好。

法新社報導，大會第19種子哈蕾普拿過2018年法網和2019年溫網女單冠軍，今天她在首盤結束時頹然坐在椅子上，需要醫師來照料。

哈蕾普說：「就是恐慌發作，我不知道該怎麼處理，因為我不常碰到。」

「這場比賽我原本領先，我打得很好，而我輸了，我沒辦法專心。」

「賽後真的很難熬。但我現在好了、恢復了，我會從這件事中學習，沒什麼危險情況，醫師都檢查過了，一切都很好。」

19歲的鄭欽文首次在法網亮相就闖進第3輪，接下來她將對上法國選手柯爾妮（Alize Cornet），爭取16強門票。