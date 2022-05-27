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法網／詹皓晴出師不利 女雙首輪出局

中央社／ 記者龍柏安台北26日電
詹皓晴(左)與搭檔青山修子。 圖／詹皓晴母親提供
詹皓晴(左)與搭檔青山修子。 圖／詹皓晴母親提供

台灣網球雙打好手詹皓晴和日本女將青山修子組成的「台日聯軍」，今天在法國網球公開賽女雙首輪，以3比6、5比7不敵羅馬尼亞女將貝古與哥倫比亞的歐索里奧，首輪止步。

法國網球公開賽是網壇年度4大滿貫賽當中，唯一的紅土賽事，詹皓晴生涯過去在這場大賽女雙的最佳成績，是2018年與中國女將楊釗煊聯手打進4強。

詹皓晴自2018年底重新和老姐詹詠然聯手出擊，不過去年芝加哥網賽結束後因老姐休兵養傷，今年她則改和日本的青山修子聯手，兩人在前5場比賽中，僅在斯圖加特打進4強。

「台日組合」今天遭遇羅馬尼亞貝古（Irina-Camelia Begu）與哥倫比亞女將歐索里奧（CamilaOsorio）的異國聯軍，首盤詹皓晴與青山修子開局兩度遭對手破發，陷入0比4大幅落後。

接下來「台日組合」先保再破，一口氣連趕2局，無奈隨後發球局又再次被對手攻破，最後先以3比6讓出。

次盤詹皓晴與青山修子試圖反撲，連下2局取得領先，不過對手很快回穩又將局數扳平，雙方一路鏖戰至第11局，「台日組合」浪費了3個破發點，讓對手有驚無險保發，錯失逆轉超前的契機。

上局該拿未拿，「台日組合」在第12局也沒能頂住對手猛攻，關鍵發球局再度失守，最終以5比7遭到淘汰。

詹皓晴女雙雖出師不利，不過休息片刻後，稍晚將再次登場，和紐西蘭與日本混血雙打好手麥克拉克蘭（Ben McLachlan）攜手征戰混雙賽事。

法網 詹皓晴 詹詠然

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