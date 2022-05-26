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法網／樂見球迷重回球場 約帥擊敗前教頭指導選手喊不習慣

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇安抵法網三十二強。 美聯社
約克維奇安抵法網三十二強。 美聯社

尋求衛冕的塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨碰上由前教練瓦伊達（Marian Vajda）指導的斯洛伐克選手莫肯（Alex Molcan），球王以6：2、6：3、7：6直落三獲勝，連續17年闖進法網三十二強。

約克維奇昨面對世界排名第38名的24歲年輕選手莫坎，前兩盤一路壓著對方打，末盤第3局，約克維奇率先破發，眼看莫坎就要被一波帶走，他打出韌性反破球王的發球局，雙方一路纏鬥至搶7，最終才由約克維奇以7：4贏下第3盤帶走比賽勝利，下一輪的對手則為世界排名195名的黑馬貝德內（Aljaz Bedene）。

贏球後，約克維奇盛讚莫坎是位紅土專家，這場比賽並不好打，他對自己的比現感到滿意。而今年3月，他與合作長達10餘年的斯洛伐克籍資深教頭瓦伊達分道揚鑣，瓦伊達也正好成為莫坎的教練，約克維奇坦言想到瓦伊達坐在對手的包廂內就覺得不習慣，他說：「希望這是我第一次，也是最後一次與瓦伊達執教的對手對戰。」

過去2年，全球受到新冠肺炎疫情肆虐，大滿貫賽事的觀眾人數因此受到限制，甚至得「閉門打」，如今歐洲各地全面解封，觀眾全都回來了，約克維奇也樂見其成：「很高興看到球場開放100％的觀眾進場。在球場有很多年輕人、孩子，我真的很喜歡看到他們。」球王表示，看台上的歡呼與掌聲正是他打球的動力來源。

約克維奇去年拿下個人生涯第2座法網冠軍，若他本屆能完成連莊，他將與「蠻牛」納達爾並列史上最多的21座大滿貫男單金盃，更可達成網壇男單史無前例的「三圈全滿貫」。

法網

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