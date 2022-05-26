法網／第二輪已有6場輸2贏3逆轉秀 澤瑞夫分享死裡逃生秘訣

本屆大會第3號種子澤瑞夫（Alexander Zverev）力拼擺脫大賽易「爆冷」的不光彩紀錄，昨晚上演輸2贏3，逆轉擊敗身高僅170公分阿根廷小將巴艾茲（Sebastian Baez）；無獨有偶，另一名「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）同樣奮戰5盤，驚險闖進男單三十二強。

澤瑞夫昨面對生涯第二度碰頭的巴艾茲，前兩盤明顯狀況不佳，引以為傲的一發優勢難以施展。進入第3盤，澤瑞夫逐漸回穩，期間成功搶救賽末點，將戰線延長至決勝盤，巴艾茲率先破發，而澤瑞夫也不是省油的燈，下個發球局連破帶保將局數扳平。

來到關鍵第11局，雙方5：5情況下，澤瑞夫再度破發，自己也保住發球局，最終以2：6、4：6、6：1、6：2、7：5完成生涯第3次輸2贏3大逆轉。

比賽結束兩人於網前擊掌致意時，澤瑞夫搭著巴艾茲的肩，似乎交談了很長一段時間。賽後澤瑞夫盛讚巴艾茲的表現非常棒，並表示完全能體會他輸球的感受：「這可能是他在場上感覺最糟糕的時刻。我太懂了，因為美網決賽（2020年）我就是2盤到手最後輸掉。你總能從中變得更好，我希望他一切順利，他是令人難以置信的好孩子，他將能達成網球界的成就。」

至於絕地大反攻的秘訣，澤瑞夫也提及當代網壇傳奇三巨頭：「你需要找到一個方法，就像大家所說的精神力量。就像費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafa Nadal）、約克維奇（Novak Djokovic），他們總能在最艱難的時刻找到出路。我永遠不會達到他們的水準，但我正努力靠近，這絕對是我們必須做的事。」

舒沃茲曼也完成輸2贏3大逆轉晉級。 美聯社

同一天達成輸2贏3大逆轉的還有阿根廷小巨人舒沃茲曼，他以2：6、6：7、6：2、6：2、6：2擊退西班牙好手穆納爾（Jaume Munar）。

本屆法網男單的輸2贏3大逆轉場次似乎特別多，第二輪還沒打完，就已出現6場，這不僅代表了球賽精采度高，也讓觀眾「看好看滿」。