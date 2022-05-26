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法網／捷克2女將確診退賽 卡雷茨科娃無緣衛冕女雙冠軍

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導
捷克的卡雷茨科娃日前在法國網球公開賽女單首輪賽事吞敗後，今天宣布因COVID-19篩檢陽性退出女雙賽事。 路透社
捷克的卡雷茨科娃日前在法國網球公開賽女單首輪賽事吞敗後，今天宣布因COVID-19篩檢陽性退出女雙賽事。 路透社

捷克的卡雷茨科娃日前在法國網球公開賽女單首輪賽事吞敗後，今天宣布因COVID-19篩檢陽性退出女雙賽事，無緣衛冕去年拿下的2座冠軍。同胞鮑茲科娃同樣因確診黯然退賽。

卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）在照片分享平台Instagram寫說：「我昨晚開始不舒服，今早起來就發燒了，因此決定篩檢一下COVID-19（2019冠狀病毒疾病），結果呈陽性。」

「我非常失望自己無緣尋求衛冕法網女雙冠軍，但往正面看，我很高興自己沒有受傷，也等不及重拾健康、回去受訓。」

卡雷茨科娃去年成為自2000年法國名將皮爾絲（Mary Pierce）之後，首位包辦法網單、雙打冠軍的球員。

只可惜女單世界排名第2的卡雷茨科娃23日在法網女單賽事首輪就以直落三盤的成績，敗給不到20歲的法國小將派瑞（Diane Parry）。

除了卡雷茨科娃，同樣來自捷克的鮑茲科娃（Marie Bouzkova）也因為COVID-19篩檢陽性被迫退出比賽。

鮑茲科娃原本在女單次輪將對上比利時的梅丹斯（Elise Mertens），結果今天同時自女雙首輪賽事缺席。

鮑茲科娃在社群網站推特（Twitter）寫說：「很遺憾，我今天首度驗出COVID陽性，只好退出法網女單、女雙賽事。」

法網

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