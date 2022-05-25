法網／拒絕放棄！ 希臘小將西西帕斯上演午夜5盤逆轉秀

希臘網球名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今日在法網男單首輪，強碰義大利潛力新秀穆塞蒂（Lorenzo Musetti），兩人持續纏鬥到午夜12:30才分出勝負，最終在經歷3小時34分後，西西帕斯以5：7、4：6、6：2、6：3、6：2，「輸2贏3」在五盤大戰逆轉對手。

重回去年決賽遭「球王」約克維奇（Novak Djokovic）五盤逆轉的中央球場傷心地，西西帕斯首輪又與穆塞蒂「打好打滿」上演五盤大戰，不過這回他成為笑著離場的贏家，在先輸2盤情況下展現堅韌鬥志，最後倒趕三盤贏球。這場比賽歷時3小時34分，結束時已是午夜12點半。而悲情的穆賽蒂已是連續兩年都在法網都吞下贏2輸3的苦果，去年是在16強賽敗給約克維奇。

賽後西西帕里接受訪問表示：「事情得來不易。我拒絕放棄，這就是我的打球方式，從來沒有想過兩盤落後再逆轉，我只是一分接著一分打。」緊接著說：「我希望能在全力以赴的情況下，獲得回報。」並將此情況形容有如登山，並在最後說到「我最後能夠征服它，並穩定而持續獲得動力。」

值得一提的這是西西帕里第二次在大滿貫賽上演輸2贏3大逆轉，上一次是在2020年澳網對上西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。