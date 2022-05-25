法網／官方讚「史詩戰役」 外媒看好曾俊欣年底進世界前50名

台灣網球一哥曾俊欣昨日在法網首輪強碰葡萄牙老將索沙（Joao Sousa），可惜苦戰近4.5小時後不敵對手，然而此戰的優異表現，已獲得各界注意，場邊觀戰的葡國記者就看好他能在年底前衝擊世界前50名。

我國好手曾俊欣在法網會外賽一盤未失闖進會內賽，昨日在首輪對上世界排名第63的葡萄牙33歲老將索沙，可惜經歷4.5小時的5盤大戰，雖敗猶榮以2:3輸給對手，不過仍被法網官方形容是一場「4小時23分的史詩戰役」，獲得各界一致讚賞。

此戰也有眾多葡萄牙當地媒體在場邊觀賽，其中葡國記者莫加多（Jose Morgado）就表示，索沙這一勝彌足珍貴，不但是他近年來在法網會內賽首勝，也是繼3年前打進溫網16強後，再次於大滿貫奪勝。而莫加也對曾俊欣的好表現多讚不絕口，提到他的技巧相當亮眼，未來進入世界前50名指日可待，甚至看好最快今年底就有機會達標。

網友們也紛紛讚賞曾俊欣此戰的拼勁，留言表示「再接再厲！」「加油！期待更進一步！」「加油，第一次打五盤沒有崩已經很棒了，溫網加油!」