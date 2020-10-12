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法網／門票收入掉1億歐元 選手津貼不減反增

中央社 / 巴黎11日專電
法網限制觀眾人數。 美聯社
法網限制觀眾人數。 美聯社

由於巴黎第二波疫情來勢猛烈，今年法網每天入場觀眾僅限千人，預計光是門票及周邊收入便大減1.3億歐元，年減達5成。儘管收益慘澹，網協仍調高選手津貼，協助他們度過難關。

2020法國網球公開賽（French Open）因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延期約4個月，終於在9月27日登場。

由於疫情影響，今年法網舉辦的規模以及相關規範不同以往。以會內賽每天入場觀眾人數為例，從主辦單位法國網球協會（FFT）最初希望的2萬人，調整為5000，最後再下修到每天上限1000人。意即整個法網賽事累計入場觀賽的總人數將不到去年近52萬人的3%。

法網協會的營運一向依賴法網公開賽的收入，法網協會2019年3.25億歐元的預算，亦為法國運動協會裡最高的預算，其中超過8成約2.55億歐元來自全球聞名的公開賽，但今年嚴格的防疫規範嚴重衝擊網協財務。

一般而言，法網的收入分為兩大部分，一是門票，二是相關產業人士的服務，兩個各佔總收入的18%。

艾克斯-馬賽（Aix-Marseille）大學運動經濟系教授兼法國網協經濟發展委員會主委馬特斯（LionelMaltese）告訴法新社，「法網同時也是迎賓天堂，提供商務人士住宿、用餐等。這些服務業都受到衝擊，不可能維持往年的水準，許多合約都被迫中止」。

因1000人觀眾上限導致門票及參觀人士消費收益預計大減50%，將從去年的2.6億歐元跌至今年的1.3億。

網協主席居帝瑟利（Bernard Giudicelli）9月初曾表示，今年情況不容樂觀。居帝瑟利9日接受BFM電視台訪問時坦言，「我們的收益因疫情承受了嚴峻的打擊，我們深陷泥濘，但還是成功地舉辦了這次比賽並盡可能減少損失」。所幸法網公開賽保住了電視轉播合約，權利金佔總收入的36%，約8000萬歐元。

馬特斯表示，為了減少因特殊情況出現的損失，法國網協已申請疫情時期的經濟振興方案「國家保證借貸」，同時也向主要夥伴法國巴黎銀行（BNP Paribas）貸款。

然而馬特斯強調：「網協沒有陷入險境，過去他們都有盈餘進行投資，旗下有很多資產，包括羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）… 法國網協不像美國網協（USTA），並沒有裁員。」

他接著表示，「過去協會每年都有600到800萬歐元盈餘，今年因為疫情，最多只會勉強打平，甚至有些虧損」。

為了彌補門票收入、企業預定席與贊助商捐贈等損失，有人詢問是否考慮減少開支，例如給予選手的津貼。

法國90年代最優秀的網球選手，2000年間大衛斯杯（Coupe Davis）的法國隊隊長，今年法網公開賽主任佛傑（Guy Forget）否認減少選手津貼。

他向媒體說道，今年的獎金分層還特別調整，「好讓排名沒有那麼前面的選手，也能在這段艱困的期間得以生存」。

佛傑表示，法網高層不希望犧牲選手，甚至調高了首輪淘汰選手以及晉級選手的補貼。「我們常提到費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）或約克維奇（Novak Djokovic）這些頂尖好手。但百名之外還有很多選手，他們已經幾個月沒有工作 … 我們把獲得晉級資格選手的津貼調高30%，讓他們能支付教練、行政或移動的費用」。

據佛傑表示，法網公開賽是大滿貫四場比賽（另有澳網、溫布頓與美網）中最平等的，也是贏家與首輪淘汰選手間獲得獎金差異最小的。

他說：「網球明星藉由獎金與廣告合約可以賺不少錢，但對於其他選手，都必須要靠像法網這樣的比賽才能支付他的賽季開銷。」

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